長照2.0展成果 蘇貞昌：持續全力幫忙照顧長輩

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（中央社記者賴于榛台北14日電）行政院長蘇貞昌今天表示，「長照2.0」執行至今，預算由近新台幣50億元，增加到600多億元，一學區一日照中心的布建率也已達近65%，政府將持續舉全國之力，幫忙照顧長輩。

衛福部今天在行政院會報告「長照2.0」執行成果。行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌說，「長照2.0」推動5年多，衛福部整合中央及地方以及民間資源，積極推動相關工作，已經展現許多成果。

蘇貞昌說，預算部分從近50億元，增加到600多億元；照顧據點方面，ABC服務據點從700多處，增加到超過1萬1000處；「一學區一日照中心」的布建，也從200家增加到760多家，布建率近65%。

服務提升部分，蘇貞昌表示，政府擴大服務對象、增加服務項目，並提升照服員的薪資水準至平均薪資3萬8000元，讓投入服務的人力，從2.5萬人，增加到超過9萬人，也因此獲得服務的人數，從10萬人，成長到超過40萬人，服務涵蓋率，從2成增加到近7成。

蘇貞昌說，入住住宿式服務機構2019年起，提供每人每年最高6萬元補助，受益人數已近10萬人；另外自2020年起，申報所得稅，不論是機構顧、請人顧、自己顧，都有12萬元的長照特別扣除額，受益人數也已近33萬戶。

他也表示，喘息服務2020年底起，全面放寬服務對象，符合失能等級者，只要其外籍家庭看護工休假，就能申請，因此讓服務人次從2萬多人次，成長到25萬多人次；而過去出院後仍有照顧服務需求的民眾，從出院到接受到長照服務需要等待50多天，現在大幅縮短為5天。

蘇貞昌表示，感謝政務委員林萬億督導，以及衛福部的努力，讓2021年的整體滿意度超過93%，特別是有超過97%家庭照顧者感到照顧負擔減輕；政府將持續舉全國之力，幫忙照顧長輩。

他也要求，衛福部等相關部會持續回應民眾需求，就制度面及執行面持續檢討精進，讓長照制度更為完善。（編輯：林興盟）1110714