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南投康建生技公司槍擊案 蘇貞昌：會追出凶手

2022/7/15 10:36
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（中央社記者劉建邦台北15日電）南投草屯康建生技公司發生槍擊案，行政院長蘇貞昌今天表示，警政署長黃明昭昨天連夜南下追緝，政府一定會追出凶手，且詳細查辦背後是否有供槍集團，有進度會跟社會報告。

蘇貞昌、法務部長蔡清祥、中央選舉委員會主任委員李進勇、內政部長徐國勇、黃明昭等出席在警政署召開「111年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長座談會」。蘇貞昌會前接受聯訪時做以上表示。

針對南投槍擊案，蘇貞昌指出，台灣治安一向穩定，昨天發生槍擊案後，徐國勇、黃明昭都有向他報告，黃明昭更連夜南下追緝凶嫌，政府一定會追出凶手，並詳細查辦幕後是否有供槍集團等狀況，槍擊案有後續進度會跟社會報告，且會嚴懲、防範再發生凶案。

此外，衛生福利部長陳時中接受民進黨徵召參選台北市長，昨天遞辭呈，媒體詢問，中央流行疫情指揮中心指揮官人選議題。

蘇貞昌說，後續相關作業都在進行，也非常感謝陳時中擔任疫情中心指揮官2年多來盡心盡力，陳時中為服務台北市民，已提出衛福部長辭呈。

媒體詢問，有關新北市林口五股等交流道擴建，新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人林佳龍傳出互相爭功的看法。

蘇貞昌表示，新北市因人口多、交通繁忙，他一直都非常重視，且新北林口、五股、汐止及土城交流道工程，林佳龍在擔任交通部長時曾仔細規劃且密集溝通，並跟他報告。

蘇貞昌接著說，4個交流道都是由他核定，全部工程費為新台幣105億元，並由中央全額負擔，現在相關工作都持續進行，而侯友宜與新北市議員也曾在網路向林佳龍表達感謝，相關資訊都可查到。

南投縣草屯鎮康建生技公司14日傍晚發生4死1重傷槍擊案，5人皆頭部中彈，警方掌握槍手行凶後戴帽子、蒙臉騎機車逃逸，已擴大調閱路口監視器循線追緝。（編輯：方沛清）1110715

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