主持食安會報 蘇貞昌促落實美食外送業管理機制

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（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院今晚發布新聞稿指出，院長蘇貞昌主持「行政院食品安全會報111年第2次會議」，除指示國產茶皆須清楚標示溯源資訊，並加強後續管理與查緝等工作，也要求落實美食外送產業的管理機制。

蘇貞昌致詞時表示，台灣農產品多元且品質優良，政府從食品源頭到餐桌一直努力為民眾把關，雖受到中國不合理打壓，但政府已開發多元行銷通路、分散外銷市場，並落實各項食安管理，讓消費者更安心。

蘇貞昌說，去年宣布推動的「中央廚房大帶小」校園午餐政策，投入超過新台幣50億元，鼓勵使用在地食材，並興建中央廚房、辦理食材聯合採購等措施，要讓孩童吃得更好、讓家長更安心。

他表示，政府已規劃下學期加碼補助1000多所偏鄉學校的午餐，感謝教育部妥善規劃，此舉已受到許多家長的肯定與讚賞；過去陪同學生用餐的9萬多名老師，原本須自付獎勵金，現在則改由政府負擔。

農委會在會中報告「國產茶溯源管理及專案稽查精進措施」。蘇貞昌聽取報告後指出，農委會已建置溯源管理機制，並開發茶葉產地鑑別技術，以辨別國產茶與境外茶，同時亦有相關法令規範，以防杜不法行為發生。

蘇貞昌說，絕不容忍有國產茶混摻境外茶的魚目混珠行為，國產茶皆須清楚標示溯源資訊，請農委會及相關單位加強後續管理與查緝等工作。

他也要求，針對國產茶納入強制溯源部分，請農委會與業者充分溝通、宣導，以保障台灣茶農及消費者權益，並兼顧食品安全。

衛福部今天報告「美食外送產業之食品業者管理與稽查成果」。蘇貞昌聽取報告後表示，近年因受疫情衝擊，消費市場型態及民眾生活習慣均有所改變，使美食外送成為新興產業。

他說，為確保該產業健全運作，從交通部、勞動部、經濟部到衛福部等部會，皆訂有相關法規與管理措施，而衛福部每年也會針對外送平台業者、與平台合作的餐飲業者及外送服務員的衛生管理進行稽查，並運用科技工具，勾稽風險名單。

蘇貞昌要求，相關部會持續密切合作，落實各項管理措施，並適時進行滾動式檢討，為民眾健康與食安把關。（編輯：謝佳珍）1110715