民進黨全代會登場 向防疫、行政團隊致意
2022/7/17 13:58（7/17 14:51 更新）
民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，行政院長蘇貞昌舉著撞球桿說明執政黨政績。中央社記者徐肇昌攝 111年7月17日
（中央社記者陳俊華台北17日電）民進黨全代會今天登場，開幕式首先向防疫及行政團隊致敬，之後由行政院長蘇貞昌報告執政成績，他說，執政黨在總統蔡英文領導下，政府責任就是「守護台灣、照顧人民、走向世界。」
民進黨全代會下午在台北國際會議中心舉行，今年以「團結台灣、顧好未來」為主軸，開幕式首先，全體起立向黨旗致敬；隨後的「感謝台灣」橋段，邀請醫護團隊代表到場接受致意，同時也鼓掌感謝行政團隊。
蘇貞昌以「顧好台灣：執政成績說明」，進行15分鐘報告。他說，執政黨在總統蔡英文領導下，政府責任就是「守護台灣、照顧人民、走向世界」，在中國蠻橫無理打壓下，蔡總統堅定宣示，台灣人民堅定守護民主、自由現狀，珍惜和平、保持善意，用對話化解兩岸對立，但絕對不會在壓力下低頭。
蘇貞昌表示，經過多年努力，台灣國際能見度是歷史新高、被世界看見，人民是國家主人、兒童是國家未來，蔡政府是最照顧兒童、孩子的政府，從預算、政策照顧孩子，預算從剛上任時的每年新台幣150億元，到今年800億元、明年1000億元。
在開幕式的最後壓軸，將由2022年提名縣市長參選人，包括新北市提名人林佳龍、台北市提名人陳時中、桃園市提名人林智堅等人，與現任執政縣市首長以及民進黨主席蔡英文、蘇貞昌一起齊呼口號，展現大團結氣勢。（編輯：謝佳珍）1110717
民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，今年主軸為「團結台灣、顧好未來」，為年底九合一選舉造勢。中央社記者徐肇昌攝 111年7月17日
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