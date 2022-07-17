民進黨全代會登場 向防疫、行政團隊致意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北17日電）民進黨全代會今天登場，開幕式首先向防疫及行政團隊致敬，之後由行政院長蘇貞昌報告執政成績，他說，執政黨在總統蔡英文領導下，政府責任就是「守護台灣、照顧人民、走向世界。」

民進黨全代會下午在台北國際會議中心舉行，今年以「團結台灣、顧好未來」為主軸，開幕式首先，全體起立向黨旗致敬；隨後的「感謝台灣」橋段，邀請醫護團隊代表到場接受致意，同時也鼓掌感謝行政團隊。

蘇貞昌以「顧好台灣：執政成績說明」，進行15分鐘報告。他說，執政黨在總統蔡英文領導下，政府責任就是「守護台灣、照顧人民、走向世界」，在中國蠻橫無理打壓下，蔡總統堅定宣示，台灣人民堅定守護民主、自由現狀，珍惜和平、保持善意，用對話化解兩岸對立，但絕對不會在壓力下低頭。

蘇貞昌表示，經過多年努力，台灣國際能見度是歷史新高、被世界看見，人民是國家主人、兒童是國家未來，蔡政府是最照顧兒童、孩子的政府，從預算、政策照顧孩子，預算從剛上任時的每年新台幣150億元，到今年800億元、明年1000億元。

在開幕式的最後壓軸，將由2022年提名縣市長參選人，包括新北市提名人林佳龍、台北市提名人陳時中、桃園市提名人林智堅等人，與現任執政縣市首長以及民進黨主席蔡英文、蘇貞昌一起齊呼口號，展現大團結氣勢。（編輯：謝佳珍）1110717