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縣市長選將首度同台造勢 蔡英文：有信心打贏選戰

2022/7/17 14:24（7/17 14:51 更新）
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民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，身兼民進黨主席的總統蔡英文（中）向黨員揮手致意。中央社記者徐肇昌攝　111年7月17日
民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，身兼民進黨主席的總統蔡英文（中）向黨員揮手致意。中央社記者徐肇昌攝　111年7月17日
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北17日電）民進黨今天召開全代會，黨主席蔡英文說，這也是2022年地方選舉前的全代會，民進黨已提名18個縣市長參選人，他們都站在這裡、展現團結意志，「我們有信心打贏這場選戰」。

民進黨今年全代會以「團結台灣、顧好未來」為主軸，為年底九合一選舉造勢，台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍等18名縣市長參選人首度同台造勢。

民進黨主席蔡英文在全代會前，被媒體問到對年底選舉有沒有信心，她比出大拇指。（編輯：謝佳珍）1110717

民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，今年主軸為「團結台灣、顧好未來」，為年底九合一選舉造勢。中央社記者徐肇昌攝　111年7月17日
民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，今年主軸為「團結台灣、顧好未來」，為年底九合一選舉造勢。中央社記者徐肇昌攝　111年7月17日
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