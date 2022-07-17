7/17本土2萬4196例 增73死、156例中重症

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國內17日新增2萬4196例COVID-19本土病例。圖為高雄市苓雅區一處社區篩檢站有醫護人員坐在醫院戶外。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，國內今天新增2萬4196例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案中新增73名死亡病例，156例中重症；另外，境外移入新增129例。（編輯：卞金峰）1110717

疾管署新聞稿全文：

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增24,325例COVID-19確定病例，分別為24,196例本土個案及129例境外移入；另確診個案中新增73例死亡。

指揮中心表示，今日新增之24,196例本土病例，為11,103例男性、13,088例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4,112例）、臺中市（3,065例）、桃園市（2,607例）、高雄市（2,538例）、臺北市（2,401例）、臺南市（1,779例）、彰化縣（1,193例）、屏東縣（771例）、苗栗縣（654例）、宜蘭縣（648例）、新竹縣（634例）、雲林縣（627例）、新竹市（604例）、南投縣（425例）、花蓮縣（415例）、嘉義縣（393例）、基隆市（385例）、臺東縣（295例）、金門縣（244例）、嘉義市（235例）、澎湖縣（142例）、連江縣（29例）。

指揮中心指出，今日新增73例本土病例死亡個案，為41例男性、32例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、71例具慢性病史、51例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月14日至7月14日，死亡日期介於5月14日至7月15日。

指揮中心說明，今日新增129例境外移入個案中，為63例男性、66例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家皆調查中。入境日期介於今年7月15日至7月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,227,914例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,959,301例排除），其中4,264,788例確診，分別為16,319例境外移入、4,248,415例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,176例COVID-19死亡病例，其中8,161例本土，個案居住縣市分布為新北市1,859例、臺北市979例、臺中市791例、高雄市745例、桃園市624例、臺南市601例、彰化縣462例、屏東縣335例、雲林縣238例、南投縣228例、基隆市194例、苗栗縣168例、宜蘭縣及嘉義縣各165例、花蓮縣139例、嘉義市130例、新竹縣127例、臺東縣109例、新竹市77例、澎湖縣14例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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