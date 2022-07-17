兒童增5重症9月嬰ICU救治 MIS-C累計42例

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）COVID-19單日新增本土個案連5天維持2萬多例，今天案例數較昨天下降4.2%，但新增5例兒童重症，為4例MIS-C及1例細支氣管炎，細支氣管炎個案僅9個月大，仍在加護病房救治。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午表示，國內新增2萬4196例本土個案，較昨天下降4.2%，與上週同期相比少約3500例，下降12.7%，確診個案增中重症156例（中症84例、重症72例），其中73人死亡；另境外移入病例新增129例。

莊人祥說明，新增73例本土病例死亡個案，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，71例具慢性病史，51例未接種3劑疫苗，37人從未接種疫苗，34人年齡超過80歲。

今天雖然沒有新增兒童死亡個案，但增加5例兒童重症，包含1例細支氣管炎及4例「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C）。

莊人祥表示，細支氣管炎個案是一名9個月大男嬰，無慢性病史，7月11日出現呼吸喘、嘔吐、活力變差，隔天7月12日至急診，PCR檢驗陽性。

這名9個月大男嬰在醫院出現嘴唇發紫、喘鳴聲、胸凹等呼吸窘迫現象，插管收治於加護病房，使用呼吸器及瑞德西韋、類固醇等藥物治療，目前仍在加護病房插管使用呼吸器。

新增的4例MIS-C個案中，年齡最小的是一名1歲男童，本身有異位性皮膚炎，6月20日曾確診COVID-19，因間歇發燒約3週，再加上合併腹瀉症狀，7月8日至急診，糞便檢查有沙門氏菌，因凝血功能異常，懷疑為MIS-C，目前生命徵象穩定，腹瀉改善，住一般病房。

第2名MIS-C個案為3歲男童，無慢性病，6月21日確診COVID-19，7月11日開始出現發燒、咳嗽、腹痛、胸部皮疹等，7月14日到急診就醫，懷疑MIS-C，住院檢查治療，7月15日轉加護病房，7月16日心包膜微量積水，輕度肺炎，仍住加護病房治療，生命徵象穩定。

第3名MIS-C個案，為無慢性病史的4歲男童，6月16日曾確診COVID-19，7月8日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身皮疹、結膜發紅、頸部淋巴結腫，7月10日就醫懷疑MIS-C。

莊人祥說明，個案入住加護病房，檢查發現心臟收縮力下降，合併血壓偏低，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，7月13日轉醫學中心治療．目前生命徵象穩定，轉入一般病房照護。

另一名年齡較大的MIS-C個案，為11歲女童，無慢性病史，未接種COVID-19疫苗，5月29日確診，7月2日開始持續發燒、頸部淋巴結腫，7月9日就醫發現肝功能異常及蛋白尿，7月11日至急診懷疑MIS-C住院檢查治療，生命徵象穩定，轉入一般病房照護。

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國內12歲以下兒童重症累計103例，23案例是腦炎、18名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、42例MIS-C，3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有22人死亡，7例腦炎、4人肺炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至7月16日，本土輕症、無症狀個案累計419萬408例、占99.54%，中症累計1萬719例、占0.26%，重症累計8492例、占0.2%，其中死亡累計7323人。（編輯：管中維）1110717