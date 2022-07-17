後疫情時代想出國 旅遊作家：國外醫療險不要省

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（中央社記者余曉涵台北17日電）後疫情時代想出國旅遊，旅遊作家943建議訂機票時最好還是要選擇可免費取消的選項，且國外醫療險費用千萬不要省。

隨著各國陸續解封，不少民眾摩拳擦掌等待台灣的邊境解封之後就要出遊，甚至有民眾已經超前部署，開始訂機票。

旅遊作家943今天說，後疫情時代建議民眾，訂機票前「停看聽、多比價」，尤其是變動仍多的時期，為避免在國外染疫滯留或各國政策有變等風險，訂機票最好還是選擇可以免費取消的選項，降低風險，出遊較有保障，尤其國外醫療險的費用千萬不要省。

943表示，航空公司已經逐步回復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的航線和運量，就她所知，各航空公司都在鴨子滑水超前部署中，有些廉航趁疫情期間大型航空公司減少航班的空檔搶下較優的時間帶，也有廉航將疫情前就打算開航的航線付諸實行，或有廉航復飛了原本的台日航線，有些傳統航空則是布局龐大的歐洲轉機客市場，畢竟台灣與歐洲貿易往來也是逐漸增強的。

對於有民眾想要超前部署明年農曆春節的出國機票，943建議新航線恢復時就是搶過年機票的好機會，因為過年機票很少特價，若看到比往年便宜的價格，例如台北東京來回含稅新台幣2萬元，就可以考慮先搶先贏，若平日即可請假，建議可再等特價促銷。

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943說，台灣旅客愛去的日本，在民眾機票看漲的預期心理下，可能會一反疫情前說走就走的短期多趟，而有接近「次數不多、天數拉長」的趨勢，目前不少日本二線城市的小型住宿降價以求，建議可上網多比價，選擇可免費取消的訂房網站搶便宜，利用日圓貶值的優勢，以疫情前相同的預算幫自己的住宿升級或增加住宿天數。

943表示，如果打算大肆採買又忍不住想要換匯，建議民眾可以趁美元上升時先換一些美金，屆時到日本再換成日圓，因為在日本、韓國、泰國本土，都是美金的匯率比台幣好很多，不妨趁美元還有漲勢時小賺一下。（編輯：管中維）1110717