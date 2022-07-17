台南1民眾打AZ疫苗後嚴重腦出血不治 獲350萬救濟金

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衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，一名台南市民眾施打AZ疫苗後10天出現免疫性血小板低下，因嚴重腦出血不治，獲新台幣350萬元救濟金。圖為醫護人員準備施打AZ疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，這次獲最高額救濟是一名台南市民眾，施打AZ疫苗後10天出現免疫性血小板低下，因嚴重腦出血不治，獲新台幣350萬元救濟金。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今年6月23日開會，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種救濟審議案，這次共審議65案，僅10案核予救濟，分別為7案接種AZ疫苗，金額介於5000元至350萬元；接種高端、BNT、莫德納各一例，金額介於1萬元至10萬元。

這次救濟金額最高為350萬元，是一名台南市民眾。個案接種疫苗後10天因頭痛、嘔吐情形就醫，血液檢驗結果顯示血小板低下，隔日出院後晚間因意識昏迷送醫， 腦部電腦斷層顯示左側顳葉面積出血及蜘蛛網膜下腔出血，後因嚴重腦出血死亡。

資料顯示，個案無慢性病病史，這次雖有血小板低下情形，但無任何血栓表現，不符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，然而個案也無任何潛在疾病史足以引起血小板低下及腦出血。

專家依據發生時間及臨床表現推測個案這次發生的腦出血與嚴重血小板低下有關，目前醫學實證無法確定免疫性血小板低下與接種AZ疫苗關聯性。綜上所述，專家仍然決議核予救濟金350萬元。

這例個案並非國內最高救濟金，自去年3月中旬接種COVID-19疫苗起，今年3月10日一名台北市50多歲女性接種AZ疫苗後血栓併血小板低下症死亡，獲法定最高救濟上限600萬元，創預防接種受害救濟制度創辦以來，此後至今累計3例獲600萬元救濟案例。（編輯：管中維）1110717