18歲以上可混打Novavax疫苗 擴大4類對象打第4劑

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衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組27日開會，專家同意18歲以上可混打Novavax疫苗。圖為民眾在台北車站大廳接種站等待醫師問診後接種疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北27日電）衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天開會，專家同意18歲以上可混打Novavax疫苗；另外，擴大航空機組員及社福照護機構相關工作人員等4類對象打第4劑。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在下午疫情記者會表示，上午ACIP會議專家討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Novavax疫苗，建議使用於18歲以上民眾接種基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑，也就是俗稱的「第3劑」及「第4劑」，可與其他廠牌交替使用。

面對國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5疫情升溫，國內擴大施打第4劑對象，今天的ACIP專家會議建議，機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員接種第2次追加劑，也就是第4劑，莊人祥說，符合資格對象建議2劑間隔5個月以上。

針對確診者疫苗接種建議，莊人祥說，ACIP會議專家認為，無論先前是否具COVID-19感染史，建議應依各廠牌應接種劑次，完成COVID-19疫苗基礎劑及追加劑接種。

依據現有有限資料顯示，延長感染後接種COVID-19疫苗之間隔，可增加接種疫苗後誘發免疫保護力，且感染後短期間重複感染機率較低，所以建議確診者可自發病日或確診日（無症狀感染者）起3個月且無急性症狀後，接種COVID-19疫苗。

莊人祥說，確診者若已無急性症狀且符合解隔條件，如符合「因工作需求、工作性質等原因導致感染風險可能增加」、「免疫力/免疫功能低下導致感染風險增加」或「因應入境其他國家時疫苗接種紀錄查核之需求」，可經醫師評估適宜接種後，完成尚未完成疫苗劑次。（編輯：陳清芳）1110627

（指揮中心提供）