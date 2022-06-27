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18歲以上可混打Novavax疫苗 擴大4類對象打第4劑

2022/6/27 14:51（6/27 15:25 更新）
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衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組27日開會，專家同意18歲以上可混打Novavax疫苗。圖為民眾在台北車站大廳接種站等待醫師問診後接種疫苗。（中央社檔案照片）
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組27日開會，專家同意18歲以上可混打Novavax疫苗。圖為民眾在台北車站大廳接種站等待醫師問診後接種疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北27日電）衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天開會，專家同意18歲以上可混打Novavax疫苗；另外，擴大航空機組員及社福照護機構相關工作人員等4類對象打第4劑。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在下午疫情記者會表示，上午ACIP會議專家討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Novavax疫苗，建議使用於18歲以上民眾接種基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑，也就是俗稱的「第3劑」及「第4劑」，可與其他廠牌交替使用。

面對國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5疫情升溫，國內擴大施打第4劑對象，今天的ACIP專家會議建議，機場港埠居家檢疫航空機組員機構與社福照護系統相關工作人員接種第2次追加劑，也就是第4劑，莊人祥說，符合資格對象建議2劑間隔5個月以上。

針對確診者疫苗接種建議，莊人祥說，ACIP會議專家認為，無論先前是否具COVID-19感染史，建議應依各廠牌應接種劑次，完成COVID-19疫苗基礎劑及追加劑接種。

依據現有有限資料顯示，延長感染後接種COVID-19疫苗之間隔，可增加接種疫苗後誘發免疫保護力，且感染後短期間重複感染機率較低，所以建議確診者可自發病日或確診日（無症狀感染者）起3個月且無急性症狀後，接種COVID-19疫苗。

莊人祥說，確診者若已無急性症狀且符合解隔條件，如符合「因工作需求、工作性質等原因導致感染風險可能增加」、「免疫力/免疫功能低下導致感染風險增加」或「因應入境其他國家時疫苗接種紀錄查核之需求」，可經醫師評估適宜接種後，完成尚未完成疫苗劑次。（編輯：陳清芳）1110627

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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