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Omicron變異株BA.4、BA.5邊境再攔截61例 美法為來源大宗

2022/6/27 14:38（6/27 14:55 更新）
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指揮中心27日公布境外移入個案檢出61例Omicron新亞型變種病毒，分別為8例BA.4及53例BA.5。圖為台北松山機場入境旅客在防疫計程車櫃檯排隊報到。（中央社檔案照片）
指揮中心27日公布境外移入個案檢出61例Omicron新亞型變種病毒，分別為8例BA.4及53例BA.5。圖為台北松山機場入境旅客在防疫計程車櫃檯排隊報到。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北27日電）指揮中心今天公布最新境外移入病毒定序，新增61例Omicron新亞型變種病毒，分別為BA.4株8例、BA.5株53例，皆邊境攔截個案，新增病例來源大宗為美國及法國。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案中新增檢出8株Omicron BA.4及53株Omicron BA.5，個案包括40例男性、21例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，入境日介於6月10日至18日。

其中檢出Omicron BA.4個案分別自美國（3例）、新加坡（2例），法國、馬來西亞及阿拉伯聯合大公國（各1例）移入；Omicron BA.5個案分別自美國（13例）、德國及法國（各6例）、新加坡（4例）、英國（3例），泰國、土耳其、丹麥（各2例）移入。

其餘BA.5個案則自西班牙、馬來西亞、日本、韓國、波蘭、奈及利亞、印尼、荷蘭、印度、比利時、挪威、沙烏地阿拉伯、肯亞、阿拉伯聯合大公國（各1例）移入，另1例感染國家調查中。羅一鈞提到，雖然BA.4、BA.5株較BA.2株傳播力高，但重症發生率沒有增加，不需過度恐慌。

國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5持續傳播，據指揮中心統計，國內境外移入個案定序結果，截止今天的最新數據，邊境攔截累計Omicron BA.4個案19例、Omicron BA.5個案107例，共驗出亞型變異株126例。

指揮中心說明，Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第5波疫情；世界衛生組織（WHO）於今年6月22日資料指出，已有約60個國家分別檢出BA.4及BA.5。

指揮中心指出，全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加，且已導致部分國家住院數增加。近期BA.5病毒株已造成歐洲地區葡萄牙、以色列疫情快速回升，英國、法國、新加坡近期疫情回溫均評估與BA.4及BA.5傳播有關，澳門近期也爆發BA.5疫情。

其他鄰近國家中，紐西蘭、澳洲、韓國、日本及印尼均有社區感染病例，其中紐澳評估未來可能成為該國主流株。指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。（編輯：張雅淨）1110627

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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