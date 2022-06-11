入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
2022/6/11 15:58（6/11 16:10 更新）
指揮中心宣布，15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。圖為桃園機場入境旅客。（中央社檔案照片）
（中央社網站11日電）入境檢疫措施再鬆綁，疫情指揮中心宣布，6月15日起抵台的所有旅客，實施3天居家檢疫及4天自主防疫。這7天中何時需要篩檢？自主防疫能否上班上課？要遵守哪些規範？請看以下整理：
●適用哪些對象？
所有抵台旅客適用，不限本國籍或外國籍，也不限商務客。
●何時開始實施？
2022年6月15日凌晨0時起，以航班表定抵台時間為準。
●檢疫措施改為幾天？
以入境日為第0天起算，進行3天居家檢疫期滿後，接續4天自主防疫。
（指揮中心提供）
●採檢措施為何？
旅客應持有表定航班時間前2日內PCR陰性報告，入境時於機場或港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。
另外入境時工作人員會向2歲以上旅客發放2劑家用快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間外出時使用。
●怎麼前往檢疫處所？
除了搭乘防疫車隊外，可以由親友或機關團體車輛接送，但要參照防疫車隊的防疫規範，落實各項防疫措施。
●檢疫處所有何限制？
須維持一人一戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。
●自主防疫4天可以外出嗎？
非必要不可外出，若要外出工作或採買生活必需品，必須有2日內快篩陰性證明，且要遵守全程戴口罩及保持社交距離，也要避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸，非急迫性需求的醫療或檢查應延後。
●自主防疫4天可以上班上課嗎？
商務履約可以上班、參訪、演講、開會，但要遵守全程戴口罩及保持社交距離，上班時間有飲食需求時可以暫時拿下口罩，用餐完畢要立即戴上。可以在餐廳的獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。
另外，考量移工、漁工及學生是採共同生活模式，群聚感染風險較高，自主防疫期間不得工作、到校上課，非必要也不可外出。
●3+4之後還要自主健康管理嗎？
不用，新制上路後取消原本7天自主健康管理措施。（編輯：林廷軍）1110611
（指揮中心提供）
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