更多編輯台推薦新聞：
報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看
產經

報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看

一週大事／13國加入印太經濟架構、德州小學槍擊21死、紓困延長...
生活

一週大事／13國加入印太經濟架構、德州小學槍擊21死、紓困延長...

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
確診未獲隔離通知書明起可補發 申請資格、4步驟一次看
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
防疫須知
新聞專題
防疫須知13/40

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

2022/5/29 17:56（5/29 19:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心自30日起開放數位健康證明系統「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，符合2大條件的民眾可申請。（指揮中心提供）
指揮中心自30日起開放數位健康證明系統「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，符合2大條件的民眾可申請。（指揮中心提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北29日電）COVID-19本土疫情延燒，據統計，截至目前已有186萬4769名確診者。指揮中心自明天起開放數位健康證明系統「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，符合2大條件的民眾可申請。

「確診者自主回報疫調系統」自5月1日上線後，但仍有部分COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診民眾超過3天仍未能取得或下載隔離通知書。中央流行疫情指揮中心今天下午發布新聞稿表示，自明天上午0時起在「數位新冠病毒健康證明」系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥下午接受媒體聯訪時表示，現階段優先開放「確診者」指定處所隔離通知書補發，至於確診者的「同住密切接觸者」，則預計一週後再開放申請隔離通知書補發。

這次開放的確診者隔離通知書補發對象，須符合「今年5月1日至5月26日確診，但仍未取得電子隔離通知書」及「5月27日起確診，未於3天內取得電子隔離通知書」等2條件，才可提出申請。

數位新冠病毒健康證明申請，以電腦或手機直接上網辦理，執行3個步驟即可取得。

第1步是確認身分，民眾可透過系統的多元身分驗證登入，也可使用健康存摺APP，先點選「申請COVID-19數位證明」功能，再點選「COVID-19數位證明申請系統」。

第2步是選擇項目，選項1是疫苗接種數位證明；選項2為檢驗結果數位證明，可選擇核酸PCR數位證明或快篩陽性證明；選項3是接觸者隔離證明，需填寫居住、隔離地址後，始可送出申請；選項4是確診者指定處所隔離通知書補發，需填寫手機號碼（聯絡電話）、居住及隔離地址後，始可送出申請。

第3步為取得證明，於申請成功畫面點選「下載/列印 數位證明」，若需列印者也可使用「取得超商列印碼」。

指揮中心提醒，為配合新增功能，數位證明系統預計於今天晚上6時至明天上午0時暫時停止服務，進行版本更新，有急需使用者，請先提前下載。（編輯：管中維）1110529

延伸閱讀
金管會：快篩陽性經醫生診斷視同確診 防疫險應理賠雙北專責病房收治數反轉下降 其他縣市上升中柯文哲：北市高中以下6/3打完疫苗 6/6恢復實體上課
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀