兒童染疫重症恐併發腦炎？家長別慌 留意8大前驅症狀

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截至5月25日，國內約有16.4萬名9歲以下兒童染疫，占所有染疫人數的10.7%。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社網站）國內COVID-19疫情嚴峻，截至25日累計16例兒童染疫重症，其中7例出現合併腦炎症狀，讓家長深感憂慮。目前資料分析，兒童的中重症率與死亡率未較中老年人高，醫療量能也充足，中央流行疫情指揮中心呼籲家長不用過度恐慌，若孩子染疫，應留意觀察是否出現可能轉為腦炎重症的8大前驅症狀。

截至25日，國內約有16.4萬名9歲以下兒童染疫，占所有染疫人數的10.7%，其中16例為重症，重症率約萬分之1。指揮中心醫療應變組組長石崇良表示，國外染疫孩童重症率約萬分之3到7，實際上，國內兒童重症率未高於國際。

留意8大兒童腦炎前驅症狀

指揮中心公布8大前驅症狀包含高燒超過41度、意識不佳、持續昏睡或頭痛等，家長發現兒童有症狀應立刻就醫。（指揮中心提供）

近期兒童重症併發腦炎人數增加，指揮中心列出8大重症前驅症狀，提醒家長留意。8大重症前驅症狀包含體溫大於攝氏41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等，若家中有確診兒童，家長觀察到兒童出現上述任何一項症狀，應趕緊將小孩送醫評估與治療。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人、台大感染科醫師李秉穎指出，醫界推測孩童經呼吸道感染COVID-19病毒後，某些病毒可能經過顱神經直接連接到腦幹，造成腦部感染，但目前還不知道什麼時候才會進入腦部。讓兒童接種COVID-19疫苗也能避免重症發生。

石崇良說，衛福部已緊急提高照顧量能，專責加護病房也從21床加開到80床至100床，並以兒童醫院、醫學中心為主，負責收治個案。

打疫苗提升保護

目前國內已緊急授權2款COVID-19疫苗提供兒童使用，輝瑞兒童疫苗可供5歲至11歲接種、半劑量莫德納可供6歲至11歲接種。指揮中心25日表示，台灣已收到莫德納疫苗的EUA申請，盼擴增使用於未滿6歲幼童，正由衛福部食藥署審查。

指揮中心發言人莊人祥呼籲，家中幼童一旦出現不適，請不要讓幼兒到幼兒園上學，避免造成群聚感染。孩子回家後不舒服，應儘速就醫觀察、採檢。指揮中心指揮官陳時中也提醒，若家中成人都有打疫苗，可以降低染疫機會，外出返家接觸孩子前應換掉衣服、洗手，保護無法打疫苗的小孩。（編輯：李怡瑩）1110526