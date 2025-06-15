英國派軍機赴中東 德國籲伊朗與英法德進行核談判

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（中央社倫敦/柏林15日綜合外電報導）英國首相施凱爾表示，英國正增派戰機等軍事資產到中東地區；德國外交部長瓦德福指出，德國、法國及英國已準備好跟伊朗就其核子計畫立即進行談判，以緩和中東緊張局勢。

此時正值伊朗與以色列展開兩國史上最激烈交火，這引發外界疑慮，擔心中東地區可能處於衝突擴大的邊緣。

路透社報導，施凱爾（Keir Starmer）昨天說：「我們正調動包括軍機在內的資產到該地區，這是為了向當地提供緊急支援。」

英國財政大臣李維茲（Rachel Reeves）今天表示，在以色列與伊朗的衝突中，英國可能會支持以色列，但向中東地區調派更多軍機的決定，主要是為了保護英國的基地及人員。

李維茲稱此舉是預防性措施，「我們派出（軍事）資產既是為了保護我們自身，也可能是為了支援我們的盟友」。

正出訪中東的瓦德福（Johann Wadephul）說道，他試圖在緩和以色列與伊朗衝突一事做出貢獻，並稱德黑蘭當局先前未能把握住建設性談判的機會。

瓦德福昨天深夜接受德國第一電視台（ARD）訪問，「我希望這仍然有可能。德國、法國和英國都已做好準備，我們向伊朗提議立即就核計畫進行談判，我希望（提議）會被接受」。

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他還指出：「這也是平息此衝突的重要前提，亦即伊朗不會對這個區域、以色列或歐洲構成危險。」

瓦德福於今天訪問阿曼期間提到，只有各方對伊朗和以色列施加影響力，這場衝突才會告終。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1140615