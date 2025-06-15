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機捷轉轍器訊號異常 釀2列車延誤約300人受影響

2025/6/15 17:22
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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園捷運公司今天指出，機場捷運因轉轍器訊號異常導致列車延誤，經斷電進行故障排除作業後恢復營運，事件影響2列車、約300名旅客，故障原因將在營運時間結束後詳查。

桃捷公司發布新聞稿表示，行控中心於下午1時14分發現，A8長庚醫院站轉轍器無定位訊號，隨即依照標準作業程序（SOP）將軌道斷電，安排人員進入軌道區進行故障排除作業，後續列車通過確認無異狀後即恢復營運。

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訊號異常原因，桃捷公司指出，將在營運時間結束後詳查。根據統計，這次事件造成2列車延誤，約300名旅客受到影響。

桃捷公司表示，目前系統恢復正常，造成旅客不便深感抱歉。旅客若需誤點證明可查詢桃捷公司官網，或至全線車站詢問處（A20興南站因是無人站除外）開立。（編輯：戴光育）1140615

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