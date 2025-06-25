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桃捷綠線延伸大溪河東方案 張善政：爭取政院核定

2025/6/25 13:45
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（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市政府捷運工程局今天表示，綠線延伸至大溪河東地區的可行性研究方案已完成，預計今年底前報送交通部續審；桃園市長張善政表示，後續將全力爭取行政院核定，推動捷運建設。

張善政上午主持市政會議時，聽取捷運工程局的「捷運綠線延伸大溪可行性研究成果」報告後表示，市府自民國110年1月提出「桃園捷運綠線延伸大溪可行性研究」報告書，歷經數次交通部委員會議審查，除力拚今年底前完成續審，更將全力爭取行政院核定。

捷工局指出，綠線延伸大溪原計畫全長約4.33公里，設置3站，全線採高架佈設，路線起點在捷運綠線G01站，沿建德路往南經埔頂路二段、一段、員林路一段銜接大溪埔頂轉運站。

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捷工局表示，為回應交通部審查意見，市府調整延伸方案，路線再向東南延伸至大溪老街，再增設2座車站，總車站數達5座，總長度拉長至約7.9公里，預估總工程經費約新台幣418億元。

捷工局表示，延續桃園三心六線捷運路網的第二階段捷運路網，已於111年5月6日獲交通部同意備查，而綠線延伸大溪為二階路網中首先推動路線，藉由捷運串接大溪埔頂轉運站並深入大溪老街核心，可有效提升公共運輸便利性，也有助於摒除大溪交通壅塞印象，實現「來大溪不必開車」的旅遊環境。（編輯：李錫璋）1140625

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