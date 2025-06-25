桃捷綠線延伸大溪河東方案 張善政：爭取政院核定
2025/6/25 13:45
（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市政府捷運工程局今天表示，綠線延伸至大溪河東地區的可行性研究方案已完成，預計今年底前報送交通部續審；桃園市長張善政表示，後續將全力爭取行政院核定，推動捷運建設。
張善政上午主持市政會議時，聽取捷運工程局的「捷運綠線延伸大溪可行性研究成果」報告後表示，市府自民國110年1月提出「桃園捷運綠線延伸大溪可行性研究」報告書，歷經數次交通部委員會議審查，除力拚今年底前完成續審，更將全力爭取行政院核定。
捷工局指出，綠線延伸大溪原計畫全長約4.33公里，設置3站，全線採高架佈設，路線起點在捷運綠線G01站，沿建德路往南經埔頂路二段、一段、員林路一段銜接大溪埔頂轉運站。
透過 Google News追蹤中央社
捷工局表示，為回應交通部審查意見，市府調整延伸方案，路線再向東南延伸至大溪老街，再增設2座車站，總車站數達5座，總長度拉長至約7.9公里，預估總工程經費約新台幣418億元。
捷工局表示，延續桃園三心六線捷運路網的第二階段捷運路網，已於111年5月6日獲交通部同意備查，而綠線延伸大溪為二階路網中首先推動路線，藉由捷運串接大溪埔頂轉運站並深入大溪老街核心，可有效提升公共運輸便利性，也有助於摒除大溪交通壅塞印象，實現「來大溪不必開車」的旅遊環境。（編輯：李錫璋）1140625
- 桃捷綠線延伸大溪河東方案 張善政：爭取政院核定2025/06/25 13:45
- 2025/06/15 17:22
- 2025/06/11 19:25
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
機捷轉轍器訊號異常 釀2列車延誤約300人受影響