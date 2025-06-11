桃園機捷因應地震 全線列車慢速巡檢
2025/6/11 19:25（6/11 19:54 更新）
（中央社記者葉臻桃園11日電）今天晚間7時發生芮氏規模6.4地震，桃園震度達3級。桃園捷運公司說，已在確認地震搖晃停止後，機捷A1台北車站至A22老街溪站全線列車以慢速每小時40公里進行巡檢。
桃園大眾捷運股份有限公司今天向媒體表示，機場捷運地震偵測系統晚間6時53分顯示3級地震，行控中心立即啟動3級地震因應標準作業程序，確認地震搖晃停止後，A1台北車站至A22老街溪站全線列車以慢速每小時40公里進行巡檢。（編輯：蕭博文）1140611
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