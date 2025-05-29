加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
馬斯克離開川普政府 白宮官員證實離職
首頁 / 地方
桃園捷運
新聞專題
桃園捷運1/14
首頁 / 地方

桃捷綠線再1潛盾機出發 拚116年10條隧道貫通

2025/5/29 12:07（5/29 12:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園捷運綠線目標民國119年主線全線通車，29日再啟動1部潛盾機從G03巧克力站出發，沿著八德區介壽路地底向北掘進1130公尺朝G04大湳站推進，預計115年4月完成隧道貫通。（桃園捷運工程局提供）中央社記者葉臻傳真 114年5月29日
桃園捷運綠線目標民國119年主線全線通車，29日再啟動1部潛盾機從G03巧克力站出發，沿著八德區介壽路地底向北掘進1130公尺朝G04大湳站推進，預計115年4月完成隧道貫通。（桃園捷運工程局提供）中央社記者葉臻傳真 114年5月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園29日電）桃園捷運綠線目標民國119年主線全線通車，桃園市捷運工程局今天說，再啟動1部潛盾機朝G04大湳站推進，預計明年4月貫通，116年將GC02標10條潛盾隧道全部貫通。

桃園捷運綠線GC02標自G07桃園火車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，設有4座地下車站及3座通風豎井，此段隧道全長約10.52公里，包含上下行線共10條隧道，目前已貫通了2條隧道。

桃園市政府捷運工程局向媒體表示，今天再有1部潛盾機出發鑽掘下一條隧道，將從G03巧克力站沿著八德區介壽路地底向北掘進1130公尺，朝G04大湳站推進，預計明年4月貫通下行線潛盾隧道。

google news透過 Google News追蹤中央社

捷工局也說，該潛盾機的切刃盤設計，結合了先前貫通八德區2條隧道的經驗，針對個別切刃齒的底部結構進行加強，同時也針對刃盤切刃齒的排列方式重新優化配置；今年會投入全部7台潛盾機進行隧道鑽掘工作，預計116年將10條潛盾隧道全部貫通。

桃園市政府捷運工程局長劉慶豐指出，G04大湳站未來是「三鶯線延伸段」匯入的重要交會點，將成為大桃園與新北市無縫接軌的交通樞紐，未來市民可望從八德、桃園市區直達三峽、鶯歌地區，大幅縮短通勤時間、擴大生活圈。（編輯：方沛清）1140529

桃園捷運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
桃捷綠線施工 八德第2條潛盾隧道提前7個月貫通
72
更多編輯台推薦新聞：