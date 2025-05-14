桃捷綠線施工 八德第2條潛盾隧道提前7個月貫通

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（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市捷運工程局今天指出，桃園捷運綠線位於八德區的G03巧克力站至新闢道路南出土段下行線潛盾隧道提前7個月貫通，成為捷運在八德區第2條成功貫通的潛盾隧道。

桃園市政府捷運工程局今天向媒體表示，此次貫通的潛盾隧道長度約456公尺，與去年11月貫通的上行線潛盾隧道平行；借助第1條潛盾隧道克服超大顆粒卵礫石與泥岩複合地層嚴重磨損切刃盤的經驗，施工團隊這次提前規劃、新增地盤改良區，讓第2條潛盾隧道貫通到達比第1條潛盾隧道少花費7個月的時間。

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桃園市政府捷運工程局長劉慶豐指出，捷運綠線GC02標自G07桃園火車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，設有4座地下車站及3座通風豎井，此段隧道全長約10.52公里，包含上下行線共10條隧道，目前已貫通2條隧道。

劉慶豐表示，今年會投入全部7台潛盾機全力進行隧道鑽掘工作，預計民國116年將10條潛盾隧道全部貫通；八德區地下車站也同步建設中，持續朝著捷運綠線119年主線全線通車的目標邁進。（編輯：戴光育）1140514

桃園捷運綠線位於八德區的G03巧克力站至新闢道路南出土段下行線潛盾隧道，已於12日完成貫通，成為捷運在八德區第2條成功貫通的潛盾隧道。（桃園捷運工程局提供）中央社記者葉臻傳真 114年5月14日