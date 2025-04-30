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機捷凌晨5時半早班加班車5/3起常態營運 中途停靠2站

2025/4/30 15:48（4/30 16:11 更新）
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桃園市長張善政（左）30日主持市政會議時表示，桃捷公司2月3日起試辦機場捷運加開早班直達車，近3個月的試營運期間，運量已接近1萬人次，市府決定自5月3日起將該班次納入常態營運，並於途中停靠A3新北產業園區站及A8長庚醫院站。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 114年4月30日
桃園市長張善政（左）30日主持市政會議時表示，桃捷公司2月3日起試辦機場捷運加開早班直達車，近3個月的試營運期間，運量已接近1萬人次，市府決定自5月3日起將該班次納入常態營運，並於途中停靠A3新北產業園區站及A8長庚醫院站。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 114年4月30日
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（中央社記者葉臻桃園30日電）桃捷公司2月3日起試辦機場捷運加開早班直達車。桃園市長張善政今天說，5月3日起將該班次納入常態營運，途中將停靠A3新北產業園區站及A8長庚醫院站，提供民眾更便利的通勤選擇。

桃園大眾捷運股份有限公司表示，為服務搭乘早班飛機的旅客，1月24日起自A1台北車站增開凌晨5時及凌晨5時30分直達桃園國際機場的加班車，並於2月3日起延長試辦3個月每天凌晨5時30分由A1台北車站的發車班次。

桃捷公司指出，今年春節及試辦期間，自A1台北車站搭乘早班車的旅客中，約有85％旅客持電子票證或購買單程票搭乘，顯示該班次多為出國旅客所利用，在試辦期間即將滿3個月的前夕，便已累計運量達9726人次。

張善政上午主持市政會議時表示，桃捷公司2月3日起試辦加開早班直達車，近3個月的試營運期間，運量已接近1萬人次，市府決定自5月3日起將該班次納入常態營運，並於途中停靠A3新北產業園區站及A8長庚醫院站。

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張善政也說，早班直達車成為常態營運後，桃捷公司員工得更早上工，未來隨著桃園捷運綠線陸續完工，桃捷公司的任務將更加艱鉅，期勉桃捷員工迎接挑戰與契機，讓市民的公共運輸體驗越來越有感。

桃捷公司表示，為兼顧沿線社區清晨安寧，早班列車行經音量敏感路段時，將維持列車減速通過，並透過「Metro MARS智慧鐵道監控系統」即時掌握狀況，精進降噪措施。（編輯：林恕暉）1140430

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