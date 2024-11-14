桃捷綠線GC04B標開工 張善政：工程里程碑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園捷運綠線GC04B標高架段土建統包工程今天開工。桃園市長張善政說，工程路線貫穿航空城發展核心，將是綠線工程的里程碑；捷工局說，全力達成民國115年通車至坑口站的目標。

桃園市政府捷運工程局表示，桃園捷運綠線GC04B標高架段土建統包工程路段全長1.3公里，共設G18及G19兩座高架車站，將橫跨國道2號高速公路與機場捷運線A16橫山站銜接。

張善政下午出席「桃園捷運綠線GC04B標開工動土典禮暨機關採購廉政平臺啟動儀式」時表示，桃園捷運綠線GC04B標位在桃園航空城計畫內，路線貫穿航空城發展核心，將是桃園捷運綠線整體工程的里程碑。

張善政指出，航空城支線對桃園捷運綠線未來的發展非常重要，奠定了桃園航空城的發展基礎，目前包含桃園航空城安置住宅與安置街廓的陸續完成，以及各項交通建設的興建，都顯示航空城的發展正在往前邁進。

張善政也說，桃市府攜手廉政署、檢察署、職安署、調查機構及專家學者成立「機關採購廉政平臺」，希望工程團隊善用每一分錢。

捷運工程局長劉慶豐表示，桃園捷運綠線自民國107年起分階段推動施工，至今已完成高架段全數合龍、北段地下段傳統圓隧道全數貫通，以及北機廠主結構上梁與送電完成。

劉慶豐說，首列綠線列車預計在今年底來台，明年將開始上軌道測試，全力達成115年通車至機場捷運坑口站的目標。（編輯：張銘坤）1131114