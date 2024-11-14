義消遭虎頭蜂螫死亡 桃市將添購腎上腺素筆供自救

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（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市一名義消分隊副小隊長昨天在執行捕蜂勤務時因遭虎頭蜂螫死亡。桃園市農業局今天說，將添購「腎上腺素自動注射筆」讓隊員能即時自救，並安排隊員進行過敏體質年度檢查。

桃園市消防局龍潭義消分隊范姓副小隊長（40歲）昨天上午在平鎮區湧光路執行桃園市政府農業局委託的「捕蜂勤務」時，左、右手各1處遭虎頭蜂螫咬，引發身體嚴重過敏，送醫搶救後宣告不治。

農業局今天向媒體表示，將加強「緊急救護（捕蜂捉蛇）工作大隊」設備，添購俗稱「救命筆」的「腎上腺素自動注射筆」以保護出勤人員安全，並安排隊員每年進行一次過敏體質檢查，以防止類似意外再發生。

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農業局表示，桃園市長張善政已責成農業局務必協助家屬處理撫卹、喪葬等後續事宜，市府也將採購腎上腺素自動注射筆，讓出勤隊員在緊急時刻能自行施救，相關設備未來也將提供消防局及動保處等需求單位使用。

農業局也說，未來也會要求隊員檢查過敏體質，經確認後才能加入捕蜂捉蛇隊；隊員體質可能因為被蜂螫而變化，所以未來每年都要健檢，對於蜂毒或蛇毒有過敏反應隊員，將會退出第一線，改為技術指導顧問或其他內勤工作。（編輯：張銘坤）1131114