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花蓮晚間規模6.4地震 3天內防規模5以上餘震
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花蓮晚間規模6.4地震 3天內防規模5以上餘震

2025/6/11 19:46（6/11 20:11 更新）
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花蓮東部海域11日晚間7時發生規模6.4地震，最大震度為台東縣5弱。（氣象署提供）
花蓮東部海域11日晚間7時發生規模6.4地震，最大震度為台東縣5弱。（氣象署提供）
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（中央社記者張雄風台北11日電）花蓮東部海域晚間7時發生規模6.4地震。氣象署地震測報中心表示，由於地震預警初估規模超過6.5，因此全台灣都收到國家級警報；預估3天內仍要注意規模5至5.5之間的餘震。

根據中央氣象署最新資訊，今天晚間7時發生芮氏規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位於花蓮縣政府南方69.9公里（位於台灣東部海域），最大震度台東縣5弱。

氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，這起地震主因是歐亞板塊與菲律賓海板塊碰撞所引起，地震深度約為30.9公里，屬於淺層地震，深度淺且規模大，全台灣幾乎都有感。

吳健富表示，由於地震預警初估規模超過6.5，因此全台灣都收到了國家級警報。

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吳健富提醒，預估3天內仍要注意規模5至5.5之間的餘震。

此外，吳健富說，由於台灣和日本的地理特性，皆屬於地震好發地區，提醒民眾保持風險意識，但不要因為某些傳言（如「七月大地震」）而過度恐慌。（編輯：蕭博文）1140611

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11日晚間7時0分發生芮氏規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位於花蓮縣政府南方69.9公里，最大震度臺東縣5弱。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
11日晚間7時0分發生芮氏規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位於花蓮縣政府南方69.9公里，最大震度臺東縣5弱。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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