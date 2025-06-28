桃捷擴大招募73職缺 為綠線營運做準備

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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園捷運公司今天表示，因應綠線北段7站明年通車及營運需求，擴大招募維修與運務類人員共73個職缺，招募簡章30日公布並開放線上報名，薪資最高新台幣4萬7100元、另有獎金。

桃捷綠線為桃園自辦興建的第一條捷運線，預計明年底前完成坑口至藝文特區北段7站通車；3階段工程測試作業中，第1階段「測試軌低速行駛」已於3月底完成，第2階段「號誌系統測試」進行中、預計6月底前完成，最關鍵的第3階段「主線動態測試」將於7月啟動，屆時列車將正式於主線軌道上進行高速與系統整合測試。

桃園大眾捷運股份有限公司今天發布新聞稿表示，因應營運需求並為捷運綠線營運規劃做準備，繼今年3月完成第1次招募筆試後，配合綠線工程進度緊接著辦理第2次招募作業。

桃捷公司指出，招募職類包含維修類的機械、電機、電子、土木、資訊APP，以及運務類的車務與票務等相關職缺，預計錄取名額為維修類60名（備取49名），運務類13名（備取24名），合計正取人數為73名，另備取73名；薪資待遇方面，試用期滿約3萬8300元至4萬7100元，還有年終獎金等多項福利。

桃捷公司表示，此次招募職務包含技術員、工程員及司機員，不限畢業科系，無需相關工作經歷，高中職畢業即能應考技術員與司機員，文組畢業生也不用擔心，有規劃新進人員都將接受為期2至4個月的軌道專業授證訓練，內容包含課堂課程、實作訓練及適應性訓練。

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桃捷公司說明，招募作業採線上報名，時間自6月30日上午9時起至7月14日下午5時止；第1階段筆試預定於7月27日舉行，考場設於桃園，考試內容包含共同科目與專業科目，皆採選擇題方式進行。

桃捷公司表示，筆試成績結果將於8月5日公告在桃捷公司招募網站，並公布口試日期，預計8月13日至15日進行口試，錄取名單則於8月19日公布，錄取人員將自9月起陸續依各單位人力需求報到。（編輯：張雅淨）1140628