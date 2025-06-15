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罷藍委連署人名冊 中市選委會完成查對送中選會

2025/6/15 16:35
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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市選舉委員會今天表示，罷免台中市6名國民黨立委的連署人名冊已完成查對作業，13日已將查對結果函送中央選舉委員會，屆時由中選會宣布罷免案查對結果。

針對傳出台中市選委會違法未通知補件，市選委會說明，中選會將於6月20日召開委員會議審議，屆時由中選會宣布罷免案查對結果；因為是中選會的權責，地方選委會對於罷免案個案辦理情形，不予評論。

台中市罷免國民黨立委團體分別於5月5日將第4選區廖偉翔、第5選區黃健豪、第6選區羅廷瑋、第8選區江啟臣等連署人名冊遞交中市選委會；5月6日遞交第2選區顏寬恒、第3選區楊瓊瓔的連署人名冊。

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台中市選舉委員會今天發布新聞稿表示，已依規受理收件，並依照選罷法規定於40日內完成查對作業，召開委員會議，並於6月13日將查對結果函送中央選舉委員會。

此外，市選委會指出，為了維持中立，各選務機關原則上不會釋出相關訊息，中市選委會6月11日召開委員會議開會審議結束後，已經依規依限將連署人名冊查對結果陳送中選會。（編輯：黃名璽）1140615

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