輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

5到11歲兒童預計5月25日起施打COVID-19輝瑞BNT兒童疫苗。圖為台北市北投區家長送孩子上學過馬路。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站23日電）5到11歲兒童預計5月25日開始施打COVID-19輝瑞BNT兒童疫苗。衛福部疾管署公布接種須知，施打後有什麼副作用？哪些人不能接種？兩劑施打間隔要多久？中央社整理相關注意事項供參考。

保護力有多少？

依據目前臨床試驗（非Omicron變異株）結果，對於5至11歲兒童完成2劑接種7天後，預防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）有症狀感染的有效性約90.7%。

哪些人不能接種？

對疫苗成分有嚴重過敏反應史，或先前接種輝瑞BNT疫苗曾發生嚴重過敏反應者，不可接種。

哪些人暫緩接種？

1.發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

2.免疫功能低下者，包括接受免疫抑制劑治療的人，對疫苗的免疫反應可能減弱。目前尚無免疫低下者或正在接受免疫抑制治療者的數據。

有哪些病史接種前建議先詢問醫師？

發炎性心臟疾病（如心肌炎、心包膜炎、心內膜炎）、急性風濕熱、複雜或嚴重的先天性心臟病（包含單心室循環）、急性失代償性心臟衰竭與心臟移植患者。

接種劑量和12歲以上一樣嗎？

不一樣，5-11歲兒童族群基礎劑每劑為0.2mL，滿12歲以上青少年每劑為0.3mL。

2劑施打間隔要多久？

接種間隔拉長可能有助於疫苗免疫力提升，並可能降低罕見心肌炎／心包膜炎不良事件風險，建議兩劑接種間隔以12週為原則。

可打追加劑（第3劑）嗎？

不行。目前國內核准施打追加劑為12歲以上。

接種前要注意什麼？

常見的「暈針」反應通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀，通常在注射時或注射後5分鐘內出現眩暈與噁心等症狀。暈針反應與疫苗本身安全性無關，也不會造成身體健康的後遺症。

為避免暈針，建議被接種者於接種前不要空腹過久，等待注射時間不宜過久，可用音樂、影片或聊天等方式放鬆心情，以坐姿進行疫苗接種以及接種後觀察，以避免因發生昏厥而摔倒受傷。

打完疫苗要注意什麼？

接種後應在接種單位或附近稍作休息停留觀察15分鐘，離開後也要密切觀察15分鐘，若先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的人，則應停留觀察30分鐘。

使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

可能會有什麼副作用？

可能發生的副作用多為接種部位疼痛、紅腫，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，通常數天內消失。臨床試驗顯示第2劑的副作用發生比率高於第1劑。

如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫。

接種疫苗後28天內若發生疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，包含胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等，務必立即就醫。

（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）

有心血管疾病者會有比較高的心肌炎風險嗎？

沒有資料顯示有心血管疾病史者接種mRNA疫苗後，發生心肌炎或心包膜炎的風險高於一般人群。

可和其他疫苗同時接種嗎？

可與其他疫苗同時分開不同手臂接種，也可間隔一段時間再接種（時間長短並無限制），以利判別接種後的反應。（編輯：簡莉庭、徐子苓）