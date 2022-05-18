中小學實體課停不停？各縣市措施一次看【不斷更新】

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外界呼籲中小學應暫停實體課程至5月底或期末，各縣市也陸續擬定遠距教學措施。（中央社檔案照片）

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（中央社網站18日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，單日確診數突破8萬大關。一般預估疫情高峰可能落在5月底，考量青少年未接種3劑疫苗，5至11歲兒童才剛開始打疫苗，外界呼籲中小學應暫停實體課程至5月底或期末，各縣市也陸續擬定遠距教學措施。中央社統整各縣市措施如下：

台北市

台北市政府鼓勵高中以下各校5月23日起遠距教學一週，若有重要行事曆事項如定期評量等，可返校辦理；國三及高三學生則實施至畢業典禮前一天，若有返校取物需求，由校方規劃辦理。

新北市

停課與否授權各級學校彈性處理，採取最有利作法。暑期活動依據低風險、高風險對象，採取實體、線上分流教學。

基隆市

基隆市長林右昌5月18日宣布，國三生與市立高三生，自23日起到畢業典禮前遠距教學。

基隆市國中小自5月3日起實施「實體與遠距融合上課」，家長可視實際需求讓學生選擇實體或在家遠距上課。

桃園市

桃園市長鄭文燦表示，會根據教育部的防疫指引、各縣市做法，以及諮詢學校意見，在21日前做決定。

新竹縣

國中會考5月21、22日舉行，國三考生16日至20日採線上課程，準備大學申請入學第2階段指定項目甄試的高三學生，面試前一週也可居家學習。

新竹市

國三生16日至20日採遠距教學。

苗栗縣

國三生16日至20日採居家線上學習。

台中市

國三生16日至20日改採線上學習。

彰化縣

彰化縣長王惠美說，家長若有疑慮，可讓孩子在家學習。

南投縣

授權學校自行認定密切接觸者範圍，依學校實務運作情況給予彈性處理。

台南市

全市學校、補習班國三課程改14日至20日線上授課。

高雄市

高中以下學校、幼兒園5月23日至25日採遠距教學，補習班、課照中心於5月21日至25日實施。此外，高中及國中小學，暑假前可由校方自行評估改採居家線上學習，實施日期由校方決定。

金門縣

國小以下採線上學習至5月29日