新北：暑期活動評估風險 實體與線上分流教學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市政府COVID-19防疫會議18日舉行；市長侯友宜（右）表示，新北市為台灣人口最多的縣市，確診人數最多，目前處於疫情高峰期，但仍能撐住醫療量能，感謝第一線衛生與醫療人員守護中重症的確診者。中央社記者黃旭昇新北攝 111年5月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市府教育局今天表示，各級學校未來6週及暑假，學習以防疫優先，彈性授權各校依風險評估與狀況，採取最有利的停課措施；暑期活動仍依目前原則採取實體、線上分流教學。

新北市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議上午在市府舉行；市長侯友宜表示，今天開始實施65歲（含）以上長者如快篩陽性經醫事人員確認即算確診。他將前往基層社區診所訪視，感謝醫事人員守住高風險族群。

他說，新北市為台灣人口最多的縣市，確診人數最多，面對一波波浪潮，目前處於疫情高峰期，但仍能撐住醫療量能，感謝第一線衛生與醫療人員守護中重症的確診者；若外界有不同聲音，也將勇敢承擔責任，積極與中央溝通。

教育局長張明文在會中表示，各級學校未來6週及暑假期間，學習仍以防疫優先，隨疫情發展納入校園安全風險評估，是否停課將授權各校，採取彈性最有利作法。暑期活動也依據低風險、高風險對象，採取實體、線上分流教學。

張明文說，為降低行政人員的負擔，教育局也取消非必要的訪視、評鑑，延期必須實地訪視的項目；另外，必要性的評鑑則減少到校訪視，改為線上辦理。

衛生局長陳潤秋表示，至5月16日為止，第3劑疫苗接種率為64.61%；38處社區篩檢站是全國最多，快篩陽性確診率為97%，目前累計居家照護人數21萬人。

她說，新北開設專責病房2223床，佔床率6成；集中檢疫中心1368房、2177床。各醫院防疫急門診中，10家醫院有長者優先通道、9家醫院有兒童優先通道。（編輯：陳仁華）1110518