保護考生 台中國三生會考前一週暫停到校

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國中教育會考將近，台中市長盧秀燕6日下午在記者會中宣布，為守護考生安心升學，全市國三學生16日到20日在家線上學習，減少染疫風險也省去通勤時間，安心唸書準備升學考試。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月6日

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）國中會考21、22日將登場，鑑於疫情升溫，為減少考生染疫風險，台中市長盧秀燕今天宣布，國中三年級學生會考前一週實施線上教學，16日至20日暫停實體課程。

台中市6日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案1890例，盧秀燕下午在主持台中市防疫記者會中宣布，為守護考生安心升學，16日到20日國三學生在家線上學習，減少染疫風險也省去通勤時間，安心唸書準備升學考試。

隨著校園確診人數不斷增加，盧秀燕表示，台中市教育局建置遠端教學機制，設置台中市線上教學資源專區，落實防疫不鬆懈，學習不中斷。市府關注升學孩子需求，國三學生即將參與會考，希望讓孩子們安心升學，減少學生接觸感染或遭匡列隔離，減輕學生壓力。

教育局表示，今年中投考區國中教育會考試務工作輪由市立豐原高中承辦，報考人數為3萬805人（台中2萬6695人），分別安排於34個考場學校（台中26個）應試，試場939間，是全國最大的考區。

台中首波獲中央配發7萬劑快篩試劑，盧秀燕說，昨天起透過全市5處中心學校發放，截至今天中午為止，已發放279校次、共2萬3552劑快篩試劑。後續台中會持續向中央爭取；另外教育部也已通知台中，大學部分將由教育部直接聯繫處置，市府教育局則負責發放高中職以下校園。（編輯：郭諭儒）1110506