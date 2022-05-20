更多編輯台推薦新聞：
波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻
政治

波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

南投縣立高中以下學校 5/23起線上教學一週

2022/5/20 12:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）國內COVID-19疫情嚴峻，南投縣政府宣布國三生25日至畢業前實施線上教學之後，今天再宣布縣立高中（含）以下各級學校23日至27日線上教學。國立高中、私立幼兒園自行決定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府教育處昨天表示，由於中央預估疫情高峰落在國中教育會考後，經與各國中校長研商，宣布南投縣國中三年級學生自25日起至畢業典禮前，暫停實體課程，改採線上教學。不過其他年級未有暫停實體課規劃。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣府教育處今天再發布新聞稿表示，縣立高中、國中、國小包含國小附設幼兒園學生，23日至27日暫停實體課程，改採線上教學。國立高中、私立幼兒園在加強防疫措施下，可自行決定是否比照辦理。

教育處說明，若家長在線上教學期間有照顧困難，學校可協助照顧安置並提供午餐，讓家長安心，如學校遇疫苗施打作業，可在做好防疫措施下返校辦理，另評量方式也請學校彈性多元處理，盼兼顧學生受教權及校園防疫安全。（編輯：郭諭儒）1110520

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族