台中市高中以下學校 23日起暫停實體課程一週

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中市今天新增本土確診個案7444例，市長盧秀燕宣布，隨著疫情持續升溫，台中市高中以下學校，23日至27日預防性實施暫停實體授課一週，改成遠距線上教學，減少群聚的風險。

台中市政府下午召開疫情指揮中心線上防疫記者會，盧秀燕在會中表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案7444例。

盧秀燕表示，台中市明天起將設置的「大型PCR給藥得來速」共有2處，第一處位於中央公園，為市府與台中榮民總醫院共同合作，篩檢量能每日約1500人次，門診量400至600人次。

第二處位於梧棲童綜合醫院停車場，目前已提供服務，篩檢量能每日約1200人次，門診量400至800人次，也因為設置在醫院旁，醫師可機動配合。

盧秀燕指出，「大型PCR給藥得來速」除有提供PCR篩檢，還安排醫師看診、領藥等服務，也同步都有規劃「親子得來速」綠色通道，體貼需要帶孩子一起看診篩檢的親子族群，她也感謝台中榮民總醫院與童綜合醫院協助市府共同建置大型PCR得來速。

至於高中以下學校是否停課，盧秀燕說，中央疫情指揮中心昨天預警，中南部本土個案有上升的趨勢，市府邀集教育團體、家長代表討論後，決定台中市高中以下學校，23日至27日預防性實施暫停實體授課一週，改成遠距線上教學，減少群聚的風險。

盧秀燕指出，國三跟高三學生因為課程有所不同，23日起至畢業典禮前一天，皆實施遠距教學。若雙薪家庭無法照顧孩子，可以將學生送到學校進行遠距教學。

另外，兒童疫苗部分，盧秀燕表示，若學生當初選擇在學校施打疫苗，屆時應依時程回到學校施打，若當初選擇到醫療院所施打，則可以不用返校，自行前往醫療院所施打。（編輯：謝雅竹）1110519