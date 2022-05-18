北市高中以下23日起遠距上課 考試或接種疫苗可回校

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

北市府規劃23日起，高中職以下學校全面遠距教學至27日。（台北市政府提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北18日電）北市府規劃23日起，高中職以下學校全面遠距教學一週至27日，考試或接種可到校；家有國小學童的家長若無法請假，可把孩子送至學校基本照顧服務班。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲表示，統計到今天，北市一共2萬4473名師生確診、1萬9013人請防疫假，決定各校23日起啟動一週遠距教學演練。

副市長蔡炳坤表示，下週一23日至27日，高中職以下各級學校不分公私立，全面遠距上課，國三及高三則遠距教學至畢業典禮前一天，若有重要考試或是安排校園接種可返校。

蔡炳坤指出，家有國小生的家長若無法請假在家，可把孩子送至學校開設的「基本照顧服務班」上課；此外已盤點網路設備分享器、行動載具等，確保弱勢家庭或多子女家庭可以使用。

蔡炳坤並說，居家遠距上課期間，仍會補助弱勢學生的營養午餐費用，已請學校這兩天加緊把錢撥給學生。

媒體提問，柯文哲昨天對於北市學生暫停到校問題表示須雙北一致，但新北並未跟進北市，而是授權各校自己決定。

蔡炳坤回應，北市教育局與新北教育局、教育部、家長、校方等都有充分討論，新北雖然授權各校自己決定，但最後結果差距不大。新北幅員更廣、城鄉差距更大，北市比較屬於都會型才會全面規定，但也有給各校彈性空間。

媒體提問幼兒園是否也要實施居家線上課程，教育局長曾燦金表示，遠距教學的定位是「停課不停學」，幼兒園若要比照辦理有困難，上週已與相關幼教人員開會，決定維持現狀，加強園區防疫與衛教。（編輯：陳仁華）1110518

（台北市政府提供）