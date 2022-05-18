本土個案攀升3成破8萬大關 預估未來一週達高峰

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北18日電）COVID-19本土疫情歷經連6天新增6萬例的成長持平期後，今天新增本土個案首度突破8萬大關，據疫情指揮中心計算，今天本土病例增幅達3成，預估未來一週達疫情高峰。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，今天新增8萬5310例本土個案，確診個案中新增183例為中重症（153中症、30重症），其中41例死亡。另新增46例境外移入病例。

陳時中說，據國際經驗，疫情走向時高時低，確實可能受採檢人數多寡影響，今天本土新增8萬多例個案，較昨天6.5萬例成長率約30%，研判這一波疫情整體方向、幅度會再發展一段時間，8.5萬例還不到疫情頂點。同時提醒因台灣是一日生活圈，疫情從北部轉移到中南部是必然趨勢。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也提到，國內現階段陽性率約66.7%，與先前數據差不多，陽性率未攀升，但發現國內採減量在5月16日達到新高，共約11.3萬件，採減量持續增加，可能與北部開設大型篩檢站及中南部疫情升溫有關，疫情可能在未來一週達到高峰，將以此推估預作準備。

另外，針對今天新增的41例死亡個案，羅一鈞說，個案年齡遍及未滿5歲到90歲以上，有40人具有慢性病史、20人從未接種COVID-19疫苗；其中一名死亡個案雖無慢性病史，但從未接種疫苗，為日前媒體關注過的基隆2歲男童，因腦炎送醫治療後過世。

羅一鈞說，這名基隆2歲男童染疫發病後，出現急性腦炎併發多重器官衰竭，經醫院救治仍不幸過世，透過這名男童病歷資料綜合研判，確認死因和COVID-19有關。另外，今天新增死亡個案中還有2名50多歲個案，都有慢性病史，1人從未接種疫苗。

今天新增183例中重症個案，年齡介於小於10多歲至90多歲，接種疫苗情況，其中有75例從未接種疫苗、16人施打1劑、18人接種2劑、完整施打3劑74人。羅一鈞表示，分析昨天新增個案，發現中重症個案以高齡、沒接種疫苗族群為主。

據統計，今年1月至5月17日，本土輕症、無症狀個案累計86萬7264例、占99.79%，中症累計1428例、占0.16%，重症累計409例、占0.05%。今天達14縣市新增本土個案數破千，其中個案分布前3名的縣市分別為新北市2萬7230例最多、台北市1萬2069例次之、桃園市9658例為第3。（編輯：陳政偉）1110518