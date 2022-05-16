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已打3劑仍想居隔3+4天 確診個案回報不勾選完成追加劑即可
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COVID-19疫情整理包1/265

已打3劑仍想居隔3+4天 確診個案回報不勾選完成追加劑即可

2022/5/16 22:01（5/16 22:23 更新）
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指揮中心16日晚間表示表示，如已打3劑接觸者欲採居隔3+4天，不勾選完成追加劑即可。圖為2日台北車站大廳排隊施打疫苗人潮。（中央社檔案照片）
指揮中心16日晚間表示表示，如已打3劑接觸者欲採居隔3+4天，不勾選完成追加劑即可。圖為2日台北車站大廳排隊施打疫苗人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北16日電）自17日起，COVID-19確診個案同住家人已完成3劑疫苗接種者，可免居家隔離，改進行7天自主防疫。指揮中心今晚表示，如已打3劑接觸者欲採居隔3+4天，不勾選完成追加劑即可。

中央流行疫情指揮中心今天下午公布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案同住家人防疫新制，完成3劑疫苗接種者免除居家隔離，改為「0+7」天，進行7天自主防疫；至於未完整接種3劑者，居家隔離則維持「3+4」天，上述兩制度自主防疫期間，外出需有2天內家用抗原快篩陰性證明。

指揮中心今天晚間發布新聞稿說明，接種3劑得免居隔新制填寫功能上線，以及國高中生是否適用新制規劃。提醒民眾「確診個案自主回報疫調系統」新選項「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」將於17日凌晨0時上線。

指揮中心表示，確診者填寫密切接觸同住家人時，如勾選「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」選項，則將被系統自動列為7天自主防疫對象，不會開立及收到居家隔離通知書；如確診者同住家人已接種追加劑，但仍欲採居家隔離3+4天，請勿勾選該欄位。

指揮中心說明，如不小心誤填或勾選錯誤者，可於24小時內至原網址編輯、填入正確資料送出，即可完成修改。應注意的是，24小時之內只能編輯一次，編輯完成送出後，將無法再度修改，因此編輯時請務必確認資料完全正確再送出。

另外，針對國高中生未來是否適用「0+7」天新制，即打滿3劑得免居家隔離的措施，由於國高中生均尚未施打第3劑疫苗，現在尚無此問題。指揮中心目前規劃於5月下旬進行全國國高中生的第3劑接種作業，未來已完成3劑接種國高中生，即可直接適用「0+7」天新制。（編輯：張雅淨）1110516

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