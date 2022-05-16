65歲以上快篩陽用藥5/18上路 領藥流程一次看

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北16日電）疫情指揮中心開放65歲以上（非3類對象）快篩陽性，經醫師評估可使用輝瑞抗病毒藥物治療，新制自5月18日上路，領藥比照現有口服抗病毒藥物用藥評估治療流程。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，「快篩陽性視同確診」可望逐漸成為常態，中央流行疫情指揮中心陸續開放對象，第1階段為「接觸染疫高危險」對象，包含居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象，新制5月12日起上路，昨天公布第2階段開放名單為「重症年齡高危險」對象。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，為降低65歲以上具重症風險因子者感染COVID-19後病程發展為重症風險，於使用COVID-19抗原快篩試劑檢測陽性，經醫師確認研判、達成醫病共識後，由醫師通報確診，並可評估使用輝瑞抗病毒藥物治療。

陳時中說明，為把握及時COVID-19口服抗病毒藥物用藥時機，自5月18日起，65歲以上長者使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性後，可攜帶快篩檢測卡匣/檢測片卡就近至醫療院所（含衛生所）請醫師現場評估確認；或透過遠距門診醫療，請遠距/視訊診療醫師協助評估確認。

陳時中進一步說明，經醫師依病人提供抗原快篩陽性檢驗結果與臨床研判，認定病人高度疑似感染COVID-19且達成醫病共識者，由醫師以健保IC卡上傳COVID-19檢驗結果等方式通報確診，並進行輝瑞Paxlovid抗病毒藥物適應症評估。

醫師經詳細說明治療效益與副作用，於取得病人或其代理人同意後，即可開立處方箋。持釋出處方箋者，由親友持前往社區藥局或Paxlovid配賦醫院領取藥品，進行治療。

陳時中指出，民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或仍有疑義，則可進行PCR採檢，或於現場，或以視訊方式，於醫事人員監督、指導下再次執行快篩，如仍為陽性結果者，由醫師通報確診，並由醫師進行前述流程評估藥物治療及進行系統通報。

陳時中提醒，民眾取得口服抗病毒藥物後應依醫囑指示服藥，完成完整療程，切勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響治療效果；如出現服藥後不適症狀，應立即聯繫諮詢開立處方醫療院所、居家照護團隊或各地方政府關懷中心，以及配合指示就醫。

陳時中表示，依據國際已發表隨機對照試驗，以默沙東的「莫納皮拉韋」治療發病5天內COVID-19門診病患，住院或死亡率下降31%，輝瑞則下降88%。

另考量莫納皮拉韋的作用機轉為使病毒基因組錯誤累積，可能造成病毒突變，且有胎兒毒性及骨骼與軟骨毒性等副作用，因此於指引中，建議本藥品提供無法使用其他建議藥物之具重症風險因子（除懷孕外），未使用氧氣且於發病5天內小於18歲的病人使用。

因此該藥品以提供血液透析、以管灌方式進食、思覺失調等無法使用其他建議藥物病人為主，不以釋出處方箋方式提供；開立莫納皮拉韋處方箋院所需循程序向配賦點申領後，再將藥品提供病人治療。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：方沛清）1110516