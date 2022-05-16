默沙東口服藥3.5萬人份將到 優先供長照、洗腎者

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北16日電）為因應長照機構住民及洗腎病患染疫，指揮中心向默沙東藥廠追加訂購10萬人份抗新冠病毒的口服藥，指揮官陳時中今天表示，約3.5萬人份默沙東口服藥今天晚間將抵台。

指揮中心先前採購輝瑞口服藥（Paxlovid）約72萬人份、默沙東口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）5000人份，考慮莫納皮拉韋適用於洗腎、長照族群，因此最近和默沙東藥廠簽訂5萬人份加購合約，以及5萬人份開口合約，預估5萬人份藥物將於5月20日以前陸續抵台。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中說，莫納皮拉韋與其他藥品的交互作用較少，中央規劃本週起將擴大口服抗病毒藥物領用布點，配送以長照機構、洗腎中心主責醫療院所為主，用藥時可以管灌方式服用，適合在長照發生群聚染疫時使用。

住宿型機構住民是染疫及重症高風險群，據指揮中心統計，今年到昨天為止，長照、護理、精復、社福等住宿型機構共有619家出現住民或工作人員確診情況，累計1602名工作人員確診、3063名住民確診。

中央流行疫情指揮中心統計，昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服抗病毒藥物共開立240人份，其中輝瑞口服藥（Paxlovid）共198份、默沙東的莫納皮拉韋42份，開立數量比昨天降低。（編輯：陳清芳）1110516

（指揮中心提供）