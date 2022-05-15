逾65歲快篩陽可投藥擇期上路 給藥配套待擬定

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北15日電）指揮中心今天預告開放65歲以上（非3類對象）快篩陽性，經醫師評估則可投藥，新制擇期上路，至於相關給藥配套細節，待與地方共同擬定後公布。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，「快篩陽性視同確診」可望逐漸成為常態，中央流行疫情指揮中心陸續開放對象，第1階段為「接觸染疫高危險」對象，包含居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象，新制自5月12日起上路，今天公布第2階段開放名單為「重症年齡高危險」對象。

指揮中心今天上午與地方開會討論防疫政策調整，對於新一波納入快篩陽可比照確診投藥對象達成共識，未來65歲以上民眾快篩陽性，即使並非第1階段公布的「接觸染疫高危險」3類對象，只要經醫師評估仍可投藥。

依據現行規定，民眾自行快篩陽性後，第1步應於判讀陽性的檢測卡匣或檢測片，寫上姓名及檢測日期；第2步是將檢測判讀後的檢測卡匣或檢測片及健保卡放在一起拍照；第3步是預約遠距醫療或視訊診療門診時將照片上傳；第4步是在醫師視訊評估時出示判讀陽性的檢測卡匣或檢測片。

若民眾與醫師對評估結果達成共識，現行有多種領藥管道，包含自行透過健康益友APP、居家照護醫療團隊及健保行動快易通APP，預約視訊診療，看診後如需領藥，可選擇家人代領或藥師送藥到府；還有一種方法是「電話問診」，減少確診長輩居家照護的數位落差。另外，口服抗病毒藥物可由親友至門診代領。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天晚間告訴中央社記者，逾65歲快篩陽可投藥對象給藥模式，傾向建立在既有模式下推行，避免造成基層醫療團隊或藥師團隊需額外針對不同對象執行不同模式，但配套細節仍需與地方共同擬定，完整內容待會議後說明。

另外，住宿型機構也是染疫及重症高風險對象所在之處，本土疫情未歇，據指揮中心統計，今年迄今包含長照、護理、精復、社福等住宿型機構共有619家出現住民或工作人員確診情況，累計1602名工作人員確診、3063名住民確診。

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有長照機構傳出快篩試劑不足，擔心無法即時掌控疫情，指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中建議報請衛生局協助，按照行政體系進行；至於稍早傳出擬安排長照機構增加住民快篩頻率，中央近期並未討論此事，仍以就地安置、快速給藥為既定方針。

至於考量默沙東口服藥交互作用較少，中央規劃本週起將擴大COVID-19口服抗病毒藥物領用布點，將配送以長照機構、洗腎中心主責醫療院所為主。指揮中心已和默沙東藥廠預定10萬人份莫納皮拉韋口服藥，羅一鈞表示，預估5萬人份藥物將於5月20日以前抵台。（編輯：張雅淨）1110515