第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

65歲以上長者等3類族群，16日起可接種第4劑COVID-19疫苗。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站15日電）本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心5月16日起開放接種第4劑COVID-19疫苗，哪些人可以接種？該如何預約？中央社整理資訊帶你快速了解。

Ｑ：哪些人可以接種第4劑？

A：包含以下3類族群

1.65歲以上長者

2.長照機構住民

3.18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者（即建議接種基礎加強劑之對象）

●目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者

●器官移植患者/幹細胞移植患者

●中度/嚴重先天性免疫不全患者

●洗腎患者

●HIV陽性患者

●目前正使用高度免疫抑制藥物者

●過去6個月內接受化學治療或放射線治療者

●其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

（指揮中心提供）

Q：和第3劑應間隔多久？

A：建議對象接種第3劑間隔5個月後，可接種第4劑。

Q：曾經染疫應間隔多久？

A：根據疾管署網站發布的COVID-19疫苗接種期程與注意事項，第4劑建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔3個月後再接種。

Ｑ：第4劑可接種什麼廠牌疫苗？

A：不論先前劑次接種廠牌，第4劑可選擇接種半劑量莫德納疫苗、全劑量BNT、高端或Novavax（目前尚待原廠進口供應）疫苗。

若先前劑次接種有不良反應，建議以其他不同製程疫苗接種，如接種莫德納、高端、BNT疫苗產生過敏，可接種AZ。

Q：如何預約疫苗？要去哪裡接種？

A：可到疾管署網站，進入「COVID-19疫苗接種院所地圖」，在右上角點選欲接種的疫苗劑別（1、2劑或追加劑）與廠牌，再依據縣市與行政區，查詢提供疫苗施打的醫療院所，進行電話預約。疾管署也公布各縣市隨到隨打疫苗接種站，民眾可前往指定地點接種。

民眾可在「COVID-19疫苗接種院所地圖」查詢提供疫苗施打的醫療院所，進行預約。（圖取自疾管署通網頁antiflu.cdc.gov.tw）

另外，台北市「新冠肺炎COVID-19疫苗接種預約系統」每週二、三開放預約下週接種時間，不限戶籍皆可預約，民眾可選在台北市立聯合醫院院外門診、合約診所、中型接種站等地接種。

北市也媒合台大等19家醫院，15日起符合資格者可逕行至各醫院預約掛號（點連結可線上預約）：

台北長庚

台安

博仁

三總松山

北醫附醫

台大

郵政

仁濟

萬芳

康寧

北榮

三總北投

中心綜合醫院

聯醫仁愛院區

聯醫林森院區

聯醫中興院區

聯醫陽明院區

聯醫忠孝院區

聯醫松德院區

Q：打疫苗要帶什麼？

A：接種前應備妥小黃卡及健保卡或其他可證明身分證件，並接受醫生評估。18歲至20歲民眾如自行前往接種，要帶家長簽具的意願同意書；若由家長陪同前往，本人與家長要在現場共同簽署意願同意書。

Q：一定要打第4劑嗎？

A：美國疾病管制暨預防中心（CDC）研究顯示，輝瑞/BNT、莫德納等mRNA疫苗加強針施打後4個月，保護力會大幅下降。第3劑保護力在施打2個月後為91%，4個月後降為78%；同時，第3劑對預防染疫後須急診的有效性，接種2個月後是87%，但5個月後僅剩31%。

另外，根據以色列研究，該國60歲以上注射第4劑疫苗的長者，產生以免淪為重症的防護力，比同齡只注射3劑者高出3倍多。（編輯：簡莉庭、曹亞沿）1110515