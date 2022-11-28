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BA.5次世代疫苗擴及6至11歲 12/2起可作追加劑

2022/11/28 14:32（11/28 14:45 更新）
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自12月2日起，莫德納雙價BA.5次世代疫苗擴及提供滿6歲至11歲兒童追加劑接種。（中央社檔案照片）
自12月2日起，莫德納雙價BA.5次世代疫苗擴及提供滿6歲至11歲兒童追加劑接種。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北28日電）指揮中心今天宣布，自12月2日起，莫德納雙價BA.5次世代疫苗擴及提供滿6歲至11歲兒童追加劑接種；對於滿5歲至未滿6歲兒童，則提供輝瑞單價疫苗追加劑接種。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在疫情記者會表示，莫德納雙價BA.5次世代疫苗將於12月2日起，提供已完成接種莫德納或輝瑞基礎劑的滿6歲至11歲兒童作為追加劑接種。

另外，對於滿5歲至未滿6歲兒童，莊人祥說明，則提供單價輝瑞疫苗（兒童劑型）作為追加劑接種，以追加提供免疫保護力。

莊人祥說明，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於10月27日專家會議決議，建議滿5歲至11歲兒童追加劑接種間隔為與最後一劑基礎劑間隔至少12週（84天）。

莊人祥表示，各地方政府衛生局將安排指定合約醫療院所，以提供家長和幼兒接種環境，後續也請各縣市教育單位協助調查接種意願，以利各地方政府衛生局規劃安排校園接種期程。

莊人祥說，這次為首次提供國內滿5歲至11歲兒童追加劑接種，針對已完成基礎劑接種的兒童，請家長評估疫苗接種意願，後續可選擇至合約醫療院所接種，或於校園集中接種，以完整疫苗保護力。（編輯：管中維）1111128

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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#輝瑞
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