本土增1萬583例創215天新低 北部首現本土BA.2.75

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COVID-19本土病例28日新增1萬583例，是間隔215天以來新低。圖為民眾在台北市士林區華榮市場買菜。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北28日電）COVID-19本土病例今天新增1萬583例，是間隔215天以來新低；但北部首度驗出BA.2.75本土病例，是3人染疫的家庭群聚，曾在6至8月分別確診，這次皆是病例2次感染。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會中說明，新增1萬583例本土個案，較上週一（21日）降幅約為11%；另外，境外移入增76例。

確診個案新增中重症71例（中症38例、重症33例），其中41人死亡，死亡個案年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，其中36人有癌症等重大疾病或慢性病史，28人未打滿3劑疫苗、15人沒有接種任何疫苗，27人年齡超過80歲。

（指揮中心提供）

新增較年輕死亡病例為一名30多歲男性，有肝硬化等慢性病史，已接種3劑疫苗，11月23日腹痛冒冷汗至急診，經檢查有呼吸喘、血壓下降等症狀，PCR陽性確診，經醫師評估有肺炎現象，轉入加護病房，使用瑞德西韋等藥物，但住院過程中出現呼吸衰竭及休克，經搶救仍不幸於11月25日過世。

新增3名重症兒童個案，分別為2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）及1例肺炎病例。其中一名MIS-C個案為3歲男童，未曾確診COVID-19，未曾接種疫苗，11月5日起發燒、咳嗽、右頸腫痛及腹痛。

羅一鈞表示，個案在11月11日至急診住院，檢查有冠狀動脈擴大現象，且COVID-19的N抗體陽性，診斷為MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，病況好轉，已於11月21日出院。

另一名MIS-C個案為3歲女童，有心血管疾病史，接種1劑疫苗，10月12日曾確診，11月20日出現發燒、腹痛等症狀，隔天至急診住院，因持續發燒，出現全身皮疹、結膜炎、血壓偏低，懷疑MIS-C，11月23日轉入加護病房，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，症狀已改善，仍在加護病房治療。

至於肺炎兒童個案，羅一鈞說明，是一名7歲男童，有先天心臟及肌肉疾病，已接種2劑疫苗，11月11日起發燒、氧氣濃度下降，送至急診，PCR陽性確診，因檢查有肺炎及呼吸窘迫，11月12日收至加護病房，使用瑞德西韋及高流量氧氣鼻管等方式治療，11月25日已轉入一般病房。

另外，羅一鈞說，國內首現BA.2.75本土個案，為一起家庭群聚，個案是北部40多歲女性及2名孩子，分別為10多歲女童及未滿10歲男童，三人在6至8月分別確診過，11月因出現疑似症狀，就醫檢驗陽性，經定序驗出Omicron新興變異株BA.2.75，研判為社區感染，皆屬於輕症個案。

國內12歲以下兒童重症累計共275例，33例腦炎、30例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、181例MIS-C、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有38人死亡，13例腦炎、9例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。（編輯：管中維）1111128

（指揮中心提供）

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