疫苗保護效益分析 65歲以上接種3劑莫德納最佳

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）指揮中心今天公布COVID-19疫苗保護效益分析，65歲以上接種3劑莫德納者，對中重症和死亡保護效益均達9成以上最高；前2劑接種AZ者，籲追加接種次世代疫苗以加強保護力。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，接種疫苗是預防重症、死亡關鍵，台灣自去年3月22日開打至今，中央流行疫情指揮中心今天公布接種3劑各廠牌疫苗組合的保護效益分析數據。

中重症保護效益部分，指揮中心發言人莊人祥表示，65歲以上長者以接種3劑莫德納保護效益90.5%最高，接種2劑莫德納加1劑高端89.1%次之；18歲至64歲則以接種2劑高端加1劑BNT的97.9%最高。

至於死亡保護效益分析，莊人祥說，65歲以上長者同樣以接種3劑莫德納保護效益93.1%最高，其次為接種2劑莫德納加1劑高端92.3%；18歲至64歲以接種2劑莫德納加1劑BNT可達96.5%最高。

不過，65歲以上長者若前2劑接種AZ疫苗，接種第3劑對死亡和中重症的保護效益，僅有3成多到5成多之間；18歲到64歲前2劑接種AZ的保護效益也略低於其他廠牌組合。

莊人祥總結指出，此研究運用的疾管署大數據資料庫，自國內開放接種第1劑COVID-19疫苗起就開始蒐集，含括2300萬人、6000多萬劑疫苗並去識別化後，進行科學分析。

分析結果顯示，打疫苗者比起未打疫苗者，可確實減少中重症及死亡的發生；無論是哪種組合，接種3劑疫苗者，在避免中重症及死亡的保護效益上都優於未打滿3劑疫苗者。

此外，為因應變種病毒株，建議前2劑接種AZ疫苗的民眾，可接種次世代追加劑疫苗，以獲得更好的保護力。（編輯：管中維）1111118