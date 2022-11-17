莫德納次世代BA.5疫苗18日開打 供12歲以上接種

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北17日電）今年採購首批70.3萬劑莫德納次世代BA.5雙價疫苗，將於明天開打。指揮中心發言人莊人祥今天表示，40.7萬劑明天中午前全數配送至各地衛生局，供12歲以上民眾接種。

今年採購的首批莫德納次世代BA.5雙價疫苗共有70.3萬劑，9日抵台，這批疫苗效期至112年6月27日。

莊人祥今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，300萬劑BA.1莫德納次世代雙價疫苗9月24日開放接種，截至目前已使用173萬人次，接種超過半數，現階段有不少人在等待BA.5疫苗。

莊人祥說，BA.5疫苗，各縣市日前已陸續開放預約，相信第1週施打應該不錯，首批採購的70.3萬劑疫苗，其中40.7萬劑將在明天中午前配送至各地衛生局。中央暫時不會推出催打策略，相信各個衛生局有相關計畫。

根據統計，昨天莫德納及輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種1616人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率44.5%、第2劑18.4%。至於莫德納次世代疫苗，昨天接種1萬1073人次。

昨天COVID-19疫苗接種1萬7381人次，截至目前為止累計接種人口涵蓋率第1劑93.9%、第2劑88.4%、追加劑接種率74.1%，第二次追加劑接種率16.7%，其中65歲以上接種率42.6%。（編輯：管中維）1111117