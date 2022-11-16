最後一批高端疫苗屆期 接種使用率68%

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北16日電）國產高端疫苗採購500萬劑，最後一批今天屆期，廠商並未申請展延效期，國內此後不再有高端疫苗可接種。據指揮中心統計，高段疫苗施打使用率達68%，共160萬劑屆期銷毀。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝4日曾說明，高端階段性任務已完成，高端疫苗安全、有效、副作用小，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，提供台灣民眾有好的保護力。這也證明了政府、指揮中心協助廠商國產疫苗開發的政策方向是正確的。

王必勝今天在疫情記者會中表示，高端疫苗使用率接近7成，國產疫苗是整體防疫戰略之一，高端疫苗經證明是安全、有效，即使近期某些人對疫苗行政流程抱持質疑態度、令人無奈的惡意操作，但強調高端疫苗絕對經得住檢視跟挑戰。

王必勝說，高端疫苗保護效益相關資料將找時機公布，若有需要將加速完成會議紀錄。站在國家防疫立場而言，疫苗是很重要戰略物資，國產疫苗更是角色不可或缺，仍會積極輔導、協助國內廠商進行相關研發，承諾持續往此發展方向努力。

接種疫苗是預防重症、死亡的重要方法之一，據統計，昨天莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種1862人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率44.5%、第2劑18.3%。而莫德納次世代疫苗昨天接種了1萬1591人次。

根據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種1萬7478人次，截至目前為止累計接種人口涵蓋率第1劑93.9%、第2劑88.4%、追加劑接種率74%、第2次追加劑接種率16.6%，其中65歲以上接種率42.5%。（編輯：張芷瑄）1111116