更多編輯台推薦新聞：
G20拜習會 分析：有助穩定雙邊關係不再惡化
國際

G20拜習會 分析：有助穩定雙邊關係不再惡化

一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...
生活

一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧
國際

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國產疫苗
新聞專題
國產疫苗
首頁 / 政治

傳高端審查前密會陳時中 薛瑞元：見到鬼了

2022/11/14 16:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、陳昱婷台北14日電）傳衛福部長薛瑞元在高端疫苗通過保護效益評估前夕，與民進黨台北市長候選人陳時中到貓纜密會。薛瑞元回應，這已經不是在做夢，是見到鬼了，他甚至幾十年沒去過貓纜。

有網友在PTT上指陳時中與薛瑞元在高端通過保護效益評估前夕曾到貓纜密會。薛瑞元今天出席111年行政院模範公務人員頒獎典禮，會前被媒體問及此事，他表示，他不知道有幾十年沒有去過貓纜。

薛瑞元先說了一句「真的是見到鬼了」，再次提到這已經不是有人在做夢，隨後笑了三聲。他表示，自從貓纜建好之後，從來沒有去過，只有在少年時去過指南宮。

對於近期網路上傳出太多烏龍消息，是否考慮提告，薛瑞元說，自己才沒有吃飽太閒，不會去理會PTT上面的這些言論，人的生命有限，就不用浪費在這種事情上。

另外，民眾黨新竹市長參選人高虹安日前稱因身心俱疲住院，遭薛瑞元認為有濫用醫療資源嫌疑。柯文哲因此嗆薛瑞元是「婦產科」，表示高虹安住院是他的決定。薛瑞元則稱自己被「虹衛兵」搞得身心俱疲，要讓柯文哲決定是否該住院。

柯文哲今天上午出席「尼莎颱風挾強降雨致災損精進檢討」記者會後表示，他對高虹安的症狀非常清楚，也對自己的醫術非常有把握，所以以醫師的角度看待高虹安，希望她迅速恢復重回正軌，反觀薛瑞元是以抹黑、攻擊的角度看待高虹安。

柯文哲說，他以前連前總統陳水扁、國民黨副主席連勝文都看過，雖然沒有開診了，但如果薛瑞元願意，「可以勉強幫你以朋友立場看一看。」

有媒體問到如何看待柯文哲願意幫忙看診，薛瑞元說，他不會再回應類似事件，因為怕高虹安太累，身心俱疲又要住院。他並沒有抹黑任何人，大家心底有數，社會自有公斷。（編輯：陳清芳）1111114

薛瑞元
網傳薛瑞元陳時中貓纜密會 王必勝：烏龍爆料 讚醫界防疫表現 賴清德：每人肩上都值得佩戴勳章
柯文哲
柯文哲：泥巴戰打過頭 不利通過18歲公民權案 藍營六都聯合造勢 蔣萬安：打造更好的台北是使命[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀