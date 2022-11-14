傳高端審查前密會陳時中 薛瑞元：見到鬼了

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（中央社記者陳婕翎、陳昱婷台北14日電）傳衛福部長薛瑞元在高端疫苗通過保護效益評估前夕，與民進黨台北市長候選人陳時中到貓纜密會。薛瑞元回應，這已經不是在做夢，是見到鬼了，他甚至幾十年沒去過貓纜。

有網友在PTT上指陳時中與薛瑞元在高端通過保護效益評估前夕曾到貓纜密會。薛瑞元今天出席111年行政院模範公務人員頒獎典禮，會前被媒體問及此事，他表示，他不知道有幾十年沒有去過貓纜。

薛瑞元先說了一句「真的是見到鬼了」，再次提到這已經不是有人在做夢，隨後笑了三聲。他表示，自從貓纜建好之後，從來沒有去過，只有在少年時去過指南宮。

對於近期網路上傳出太多烏龍消息，是否考慮提告，薛瑞元說，自己才沒有吃飽太閒，不會去理會PTT上面的這些言論，人的生命有限，就不用浪費在這種事情上。

另外，民眾黨新竹市長參選人高虹安日前稱因身心俱疲住院，遭薛瑞元認為有濫用醫療資源嫌疑。柯文哲因此嗆薛瑞元是「婦產科」，表示高虹安住院是他的決定。薛瑞元則稱自己被「虹衛兵」搞得身心俱疲，要讓柯文哲決定是否該住院。

柯文哲今天上午出席「尼莎颱風挾強降雨致災損精進檢討」記者會後表示，他對高虹安的症狀非常清楚，也對自己的醫術非常有把握，所以以醫師的角度看待高虹安，希望她迅速恢復重回正軌，反觀薛瑞元是以抹黑、攻擊的角度看待高虹安。

柯文哲說，他以前連前總統陳水扁、國民黨副主席連勝文都看過，雖然沒有開診了，但如果薛瑞元願意，「可以勉強幫你以朋友立場看一看。」

有媒體問到如何看待柯文哲願意幫忙看診，薛瑞元說，他不會再回應類似事件，因為怕高虹安太累，身心俱疲又要住院。他並沒有抹黑任何人，大家心底有數，社會自有公斷。（編輯：陳清芳）1111114