高端審查專家不公布 王必勝：質疑其存在匪夷所思

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）高端疫苗保護力通過專家審查，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今晚重申，是否公布專家名單除尊重當事人意願，也避免遭受不必要騷擾和霸凌，但外界質疑專家是否存在，「令人匪夷所思」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，衛生福利部食品藥物管理署日前舉行高端疫苗保護效益評估專家會議，專家會議一致決議認同高端疫苗符合疫苗保護效益。外界要求公布專家名單，甚至質疑專家是否存在。

王必勝今天晚間再次於臉書（Facebook）發文強調，專家學者願意參與公共事務，以專業協助政府相關施政，是值得肯定的，並應給予掌聲。

王必勝表示，是否公布專家名單應予以當事人尊重，避免因此遭到不必要的騷擾和霸凌，這也是主責單位的職責。

王必勝說，有關高端疫苗保護效益審查，現在竟然還有「不知14位專家是否存在」這種令人匪夷所思的質疑。

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雖然不公布名單，但王必勝透露專家背景，14名專家委員加上1名專家召委共15名，分別為國家衛生研究院教授2名、台灣大學教授7名、高雄醫學大學教授1名、三軍總醫院教授1名、雙和醫院教授1名、高雄長庚醫院副教授1名、陽明交通大學教授1名、醫師兼律師1名。

食藥署長吳秀梅日前表示，這15名專家來自免疫學、感染學、流行病學、生物統計、藥物統計、醫學法令、毒物學等領域。（編輯：張雅淨）1111107