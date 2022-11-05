藍營籲公布高端會議過程 王必勝：紀錄會上網

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）衛福部食藥署專家會議3日認可高端疫苗對於COVID-19具有保護效益，國民黨要求公開專家名單和會議過程。指揮中心指揮官王必勝今天說，會議紀錄會上網，別因政治操作嚇跑專家。

衛生福利部食品藥物管理署專家會議3日認可高端疫苗對於COVID-19具有保護效益，國民黨今天上午召開記者會表示，民進黨黑箱護航高端疫苗，使民眾對國產疫苗失去信心，要求公開專家學者名單、保護效益數據、以及會議討論過程。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天上午接受媒體聯訪時說，昨天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會已經講得很清楚，會議紀錄整理好就會上網，「會議紀錄會上網、會議紀錄會上網、會議紀錄會上網」，不知道國民黨是否沒有接收到這些訊息。

至於公開專家學者名單，王必勝強調，法律並沒有規定要公布，事先徵詢過，這些專家委員都表示不願意公開，基於法律沒有規定前提下，當然就是尊重其意願。

王必勝直言，公開後是不是要讓這些辛苦為國家做事的專家去面對騷擾、網軍攻擊、肉搜，「誰願意這樣呢？」國家的專業是靠各種領域專家建立，這些專家沒有興趣介入政治鬥爭，只想展現專業。

王必勝說，為什麼不讓他們把專業做好就好，不論誰執政、不論誰選上，都還是需要靠這些專家，不要因一時政治操作，把專家都嚇跑了，將來事情也沒有辦法做。

王必勝表示，本來就沒有規定要公布專家名單，且這並非是常規會議，而是去年高端通過緊急使用授權（EUA）的附帶決議，需要提交保護效益報告，因此特別召開。

外界質疑為何衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）可以公開，王必勝解釋，ACIP委員願意，當然就可以公開，包括直播會議過程，若對方願意就會來參加，這當然可以討論以後是否都要直播。

王必勝說，「這麼專業的會議直播，民眾是否能真正了解這些專業審查過程的討論內容，直播的意義在哪，這要深思」，資訊透明公開很好，但也要設想各種狀況，絕對不是說一定不能公開或一定要怎麼做，都要事先講清楚、討論好，有個規則也不錯。（編輯：張芷瑄）1111105