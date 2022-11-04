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專家會議：接種3劑高端疫苗 防中重症效果優於莫德納、AZ

2022/11/4 16:22（11/5 07:54 更新）
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指揮中心發言人莊人祥表示，若不分年齡層族群，接種3劑高端疫苗在中重症保護效力高達91.4%，高於莫德納87.4%、AZ疫苗65.9%。（中央社檔案照片）
指揮中心發言人莊人祥表示，若不分年齡層族群，接種3劑高端疫苗在中重症保護效力高達91.4%，高於莫德納87.4%、AZ疫苗65.9%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）衛福部昨天通過認同高端疫苗保護效益引發關注，指揮中心今天公布相關分析，若不分年齡，接種3劑高端對中重症保護效力91.4%，高於莫德納的87.4%、AZ的65.9%。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心持續推動接種疫苗，但高端疫苗保護力受質疑。衛生福利部食品藥物管理署昨天舉行專家會議，會中一致決議認同高端疫苗符合疫苗保護效益，出席專家共15人，主席不投票，14人同意，無不同意。

指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，這次效力分析主要針對2021年3月到2022年9月30日止，因為去年3月剛開始打疫苗，以今年9月做為截止時間，主因是10月開始施打次世代疫苗，因此針對這一年半的單價疫苗世代進行統計分析，讓國人了解疫苗效力。

指揮中心4日公布相關分析，若不分年齡，接種3劑高端對中重症保護效力91.4%，高於莫德納的87.4%、AZ的65.9%。（指揮中心提供）
指揮中心4日公布相關分析，若不分年齡，接種3劑高端對中重症保護效力91.4%，高於莫德納的87.4%、AZ的65.9%。（指揮中心提供）

王必勝說，疫苗效力分析包含有沒有接種的差別、打1劑或2劑後效果如何、打3劑是否比打2劑更好等，以及數十種3劑疫苗廠牌組合，都有研究。

指揮中心發言人莊人祥針對中重症、死亡人數與疫苗保護效力分析指出，這是用2300萬全人口為基準，分為3大部分，分為「不分年齡」、「18至64歲」、「65歲以上」，所以3大類人數總和不會相同。

若以不分年齡層族群來看，接種3劑高端疫苗在中重症保護效力高達91.4%，高於莫德納87.4%、AZ疫苗65.9%，但低於BNT疫苗95.8%；在死亡率效力分析上，接種高端疫苗對於死亡的保護力也有90.3%，略高於莫德納90.0%，但低於BNT疫苗的95.6%。

不過，莊人祥說，在65歲以上族群中，無論是中重症或死亡，保護效力最高的都是莫德納。在中重症保護效力上，第2名為高端，第3名為BNT，AZ最低僅46.2%；在死亡疫苗保護效力上，第2名則為BNT，第3名為高端，兩者分別為87.0%與86.9%，相差不多。

高端剩約40萬劑，且將於11月16日左右屆效。莊人祥說，目前每天都施打約500劑，但現在接種的疫苗都以次世代疫苗為主。

有媒體詢及，無黨籍台北市長候選人黃珊珊質疑「高端戰士」出不了國，以後可能要打7劑，身體健康才是問題，這部分不是只有通過EUA而已。王必勝說，從大數據來看，高端的保護效益應該蠻好，不管打什麼疫苗都可以出國，實務上目前也只有日本，若不能出示72小時內PCR陰性結果，則要接種特定疫苗3劑，現在已提供相關服務降低民眾不便，相信日本政府最近會調整入境措施。（編輯：管中維）1111104

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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