高端：10/28至年底免費提供接種者赴日PCR檢測

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高端疫苗宣布，10月28日至年底免費提供接種高端新冠疫苗的民眾赴日本前PCR檢測服務。圖為醫護人員準備施打高端疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）高端疫苗今天宣布，將協助政府一起解決部分國人赴日的不便，自10月28日至年底前，免費提供接種高端新冠疫苗的民眾赴日前PCR檢測服務。

依日本現行防疫規定，入境者須打滿3劑列入WHO緊急使用清單（EUL）疫苗或檢附PCR陰性證明。

高端發布新聞稿表示，除中央疫情指揮中心宣布補打疫苗措施外，考量社會責任、企業形象及股東權益，並參考律師提供的法律意見書與各界意見反饋，評估可在財務負擔允許及合理範圍內，協助政府一起解決部分國人赴日的不便，將自10月28日至年底前，免費提供接種高端疫苗民眾赴日前PCR檢測服務。

自2021年國內開始施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗以來，民眾因自身需求可自主選擇接種的疫苗品牌，以預防疾病傳播、重症與死亡。迄今台灣共核准5項新冠疫苗上市施打，累計全國疫苗接種總人次約 6300萬，其中，高端新冠疫苗接種人次約306萬。

根據疫情指揮中心推估，12月底前全國約有8萬人前往日本，以高端疫苗接種人次比例占4.9%估計，高端已規劃足夠檢測量能，將與全國北、中、南各一家醫療院所合作，自10月28日起至年底，免費提供PCR檢測，以服務接種高端新冠疫苗並規劃前往日本的民眾，並將視實際使用需求狀況增加服務據點。相關作業方式及地點，確認細節後近期將公布於公司網站。（編輯：張良知）1111024