王必勝：目前紐西蘭等10國承認高端 14國無條件入境免隔離

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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北20日電）高端疫苗未列入日本認可疫苗名單引發討論，指揮中心指揮官王必勝今天說，目前包括印尼、紐西蘭、馬來西亞等10國承認高端，另日本在內5國則僅承認WHO核准疫苗。

台灣逐漸走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，自13日起邊境解封後，不少人立刻搶購機票飛出國，但廣受國人喜愛的日本，未將高端疫苗列入認可疫苗中，打高端的民眾得自費3500元採檢PCR掀議。

因應開放邊境，針對主要出入國家，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中說明入境檢疫規定和措施指出，首先，無條件入境且免隔離包括韓國等14國，其中韓國是國人常去的國家，日前也宣布11月1日起恢復台灣旅客免簽入境待遇。

此外，目前承認高端疫苗共10個國家，包括印尼、帛琉、紐西蘭、貝里斯、索馬利蘭、泰國、愛沙尼亞、巴拉圭、馬來西亞及聖克里斯多福。

王必勝表示，仍有些國家邊境採檢疫措施，且僅承認獲世界衛生組織（WHO）認證疫苗，包括日本、新加坡、美國、西班牙及智利，其中日本最嚴格，須打滿3劑次，否則要提供PCR陰性證明；新加坡則是打滿2劑次、可用PCR或快篩取代，美國則要求一定要打滿2劑次。

此外，王必勝指出，截至今天為止，已獲得至少1國緊急使用授權（EUA）的疫苗共45款，但卻僅有11款獲WHO核准緊急使用清單（EUL），例如俄羅斯生產的Sputnik V，已取得74個國家EUA，卻仍未獲WHO核准，不只台灣高端疫苗面臨這狀況，世界各國都在積極發展疫苗，也都希望得到WHO承認，大家都在努力中。

接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。據指揮中心統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納及輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種2231人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率42.1%、第2劑13.9%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種了5萬1490人次。

昨天COVID-19疫苗接種6萬1541人次，截至目前為止累計接種6290萬2732人次；接種人口涵蓋率第1劑93.8%、第2劑88.1%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率73.7%，第2次追加劑接種率13.8%（65歲以上接種率 41.1%）。（編輯：管中維）1111020